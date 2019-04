Tcherassi, con su arte en BFW

"Tengo una visión y un estilo muy definidos. Los principios y la aproximación que han caracterizado mi propuesta desde el comienzo se mantienen. Si comparas mis primeras colecciones hasta las últimas, esos factores de conexión son evidentes. Lo mismo te podría decir de las arandelas y los volantes que son parte del ADN de mi marca y han estado desde el comienzo, pero en cada temporada se presentan en una forma diferente; también los lazos y las flores”, afirmó Silvia Tcherassi para referirse a sus procesos creativos.

La diseñadora barranquillera, quien con su dimensión estética y comprensión de la naturaleza ha vestido a miembros de realezas, estrellas del cine y la música, abrió anoche con una pasarela para no olvidar Bogotá Fashion Week 2019.



“La colección está llena de estampados. Solo alguien con el talento, la destreza y la sensibilidad de Silvia Tcherassi puede combinarlos y hacer que se vean poéticos. Hay una narración fuerte con unos tonos muy otoñales. Matiza lo fuerte con dulzura, con la sofisticación que la caracteriza pune elementos duros como rayas, cuadros y estampados conservando el nivel de elegancia”, expuso Andrea Jiménez, periodista y experta en moda.



El centro de convenciones Ágora fue el escenario escogido para que vieran los diseños, mostrados anteriormente en sesiones privadas mostradas en París. “La llegada de Silvia Tcherasi le entrega un acento especial y una fuerza escénica al BFW. Hay que destacar que ella solo se sube en pasarelas que representan contexto, significado y una ganancia más allá del dinero, en la cual la forma en la que le habla y le llega al público hace diferencia. Sin duda eso habla muy bien del BFW”, añadió Jiménez.



Tcherassi, quien es de Barranquilla en andar, sonrisa y manera de comprender los insumos que ofrece la universalidad para luego hacerlos armonía en el vestir, parece haber logrado todo lo que se ha propuesto en la moda.



París, Milán, Madrid, Miami y más urbes conocen sus expresiones. “Sigo diseñando y proponiendo lo que me gusta. No necesito reinventarme en cada temporada, pero como soy creativa experimento”, concluyó la artista.

WILHELM GARAVITO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla