“El taxímetro ha sido una deuda histórica en Barranquilla”, así lo describe Yahir Orozco, un usuario barranquillero que piensa que esta herramienta es necesaria en la ciudad, pero para aplicarla de manera transparente.



Después de varios planes pilotos y proyectos fracasados, el uso de este sistema en la ciudad y el área metropolitana se encuentra cerca de convertirse en una realidad.



El Área Metropolitana de Barranquilla volvió a la carga y fijó el 2023 como la fecha real para la puesta en marcha del sistema inteligente en el Transporte Público Individual (TPI), que contempla la implementación del taxímetro. Un proceso en el que se debe insistir y poner el dedo en la llaga, porque urge mejorar la prestación del servicio en la ciudad.



Libardo García Guerrero, director del AMB le dijo a EL TIEMPO, que este método al que le apuestan es “un sistema es pionero en Colombia, no queremos un taxímetro convencional adulterable y que no brinde calidad y seguridad a los usuarios”.



García aseguró que “Barranquilla le apuesta a los sistemas inteligentes de transporte para poner la tecnología al servicio de los usuarios del transporte público, en esta oportunidad a los usuario del servicio de taxi, quienes con un sistema similar al Sibus podrán recibir calidad del servicio, seguridad, tarifas justas, entre otros”.



Gremio de taxistas asegura que la medida beneficia a conductores y usuarios. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Un modelo pionero

Para nadie es un secreto que en la ciudad se hace necesario implementar un sistema inteligente de transporte, que ayude a mejorar la imagen que se ha visto afectada por distintas razones, no todas vinculadas a la labor de los conductores, pero que ha deteriorado sus estándares de calidad desde hace ya algún tiempo.



Por ello, con esta nueva medida lo que buscan es acabar con la percepción negativa que muchos usuarios tienen de los taxis que circulan en Barranquilla y sus municipios vecinos por los cobros excesivos.



“Buscamos que impacte la calidad del servicio con elementos como monitoreo en tiempo real de la operación, tarificación justa con taxímetro inteligente no adulterables y que cumple reglamentos de la SIC, mejorando la seguridad ciudadana con botón de pánico, información del conductor y documentos del vehículo”, explicó el director del AMB.



Pero resaltó que en este caso, es indispensable “el apoyo de la autoridad representada en el AMB”.



“Es clave para lograr confianza del usuario y del conductor en el sistema de tarificación y la tarifa cobrada, pero además es necesario agregar servicios de información que hoy son el mínimo esperado por un usuario, como la ruta al destino, el registro histórico y alternativas de pago, entre otras”, afirmó el funcionario.

La inversión del proyecto

Libardo García, director Área Metropolitana de Barranquilla Foto: Cortesía Área Metropolitana de Barranquilla

El concesionario que resulte seleccionado del proceso de licitación deberá hacer una inversión inicial de $ 30 mil millones. El costo incluye equipamiento a bordo, software, instalaciones, calibraciones, soporte, comunicaciones, mantenimiento, monitoreo, reposición de equipos a bordo entre otros.



El director del AMB advirtió también que esto “se remunera con un factor de calidad que se incorpora a la tarifa de taxi”.



Lo que buscan es que las tarifas no se vean afectadas de manera drástica a los precios actuales, por lo que “habría que hacer un reajuste de cerca de 450 pesos al precio de la tarifa actual, que es de 6.300 pesos”.



¿Qué dice el gremio de taxistas?

Sinditax, a través de su presidente Orlinson Villa, aseguró que esta idea del taxímetro es una propuesta a la que no pueden oponerse por tratarse del desarrollo de la tecnología a la que diario se enfrenta el mundo.



“Nosotros como gremio de taxistas claro que queremos un buen taxímetro, uno que represente confianza al usuario”, indicó.



Pero cree que este representa un poco de desventaja para el gremio. “Esa tecnología debe servir para fortalecer y no para empobrecer. Este taxímetro está hecho para cobrarnos 420 pesos por carrera y no estamos de acuerdo con ese valor, sin entregarnos absolutamente nada a cambio”, aseveró.



El representante del gremio considera que esta propuesta debería tener una “App pública incorporada, donde el usuario tenga la posibilidad pedir un móvil por ahí y que se sienta con confianza de saber que le van a cobrar lo justo y que está monitoreado por el Distrito”.



Finalmente, Villa expresó que “espera que ellos (autoridades), les entreguen las herramientas que se necesitan para mejorar nuestro servicio”.

Usuarios tienen opiniones divididas sobre la implementación del sistema del taxímetro. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Los usuarios opinan

Opiniones diversas despierta la implementación del taxímetro en los usuarios. Para Andrés Ariza a la idea no le ve “futuro”.



“Eso no va a resultar. No es que uno sea negativo, es que uno aquí en Barranquilla está acostumbrado a negociar el precio con el conductor y es difícil cambiar esas costumbres de la noche a la mañana”, dijo.



Además. Ariza cree que ese sistema representaría “un gasto extra para el dueño del vehículo”.



Mientras que Leonela González cree que si bien la idea es buena, “primero se tiene que hacer una concientización y tareas de educación no solo a los taxistas sino también a los usuarios”.

Fecha límite para recibir ofertas



De acuerdo con el AMB, hasta este jueves 19 de enero está abierta la fase para la recepción de ofertas, mientras que la adjudicación estaría estimada para el 7 de febrero de 2023.



“Esa es la fecha del cronograma publicado en Secop 2. Cabe destacar que estos plazos pueden variar si se piden plazos”, finalizó García Guerrero.

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

