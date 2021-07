El incendio de un camión que hizo cenizas la alegría de Tasajera

A lo largo de su historia, los habitantes del corregimiento de Tasajera han tenido que sobreponerse a duras pruebas por la violencia, el hambre, la precariedad de servicios públicos básicos --como agua y luz-- y hasta la falta de salud médica.



A pesar de la preocupación y el desespero que por momentos es inevitable, esta comunidad siempre le puso el pecho y su mejor cara a las adversidades para salir adelante.



Pero lo que les sucedió hace exactamente un año, la mañana del lunes 6 de julio de 2020, sobrepasó la capacidad de aguante de este pueblo que pertenece al municipio de Pueblo Viejo (Magdalena).(También: Magdalena lista para recibir pacientes UCI de otras regiones)

Por primera vez en su historia de luchas y tristezas, el pueblo se sintió vencido, apagado y devastado, luego de que se conociera lo que sufrieron casi 80 adolescentes y jóvenes, cuando realizaban una mala pero acostumbrada práctica con la que en muchas otras ocasiones atendieron la necesidad económica más urgente de casa: la comida.



Ni siquiera la pandemia y todos los perjuicios económicos que esta había causado, a la comunidad que vive del rebusque diario, provocaron tanta angustia y sufrimiento como el incendio del camión cisterna que consumió a una buena parte de una generación que era la esperanza de Tasajera.(Lea: Barranquilla comenzó a vacunar solo con la certificación médica)

Sobreviviente de la tragedia de Tasajera (Magdalena) visita el lugar del accidente. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Ese día comenzaba una nueva semana que pintaba igual o más difícil que las anteriores y los más jóvenes que somos los responsables de llevar el sustento a la casa, apenas comenzábamos a salir a ver qué conseguíamos”, cuenta Jorge Orozco, un vendedor ambulante.



A las seis de la mañana en los distintos barrios, la gente, como es costumbre, prendía sus equipos de sonido para por medio de la música convertir las penas y preocupaciones en alegría y pensamientos positivos.



En las casas, las mamás y esposas se asomaban a la puerta para saludarse entre vecinas y ponerse al día con los últimos acontecimientos del pueblo.



Era un día igual de enigmático, en el que en la gran mayoría de hogares de Tasajera no había certeza de cómo se solucionaría el dinero para cubrir la alimentación de la familia.



Entonces en cuestión de minutos se regó la noticia de que un camión que transportaba combustible se había volcado en el kilómetro 47 de la Troncal del Caribe, cerca del pueblo.



(También:570 muertes y 25.366 casos nuevos de covid-19 en Colombia)



“Se trataba una oportunidad de oro como caída del cielo, creímos todos”, detalla Orozco, quien en ese momento estaba en el peaje vendiendo bebidas heladas.



No pasó mucho tiempo para que el lugar del siniestro estuviera repleto de gente que buscaba sacar provecho del infortunio de un conductor accidentado. Esa sería la última carrera de muchos por la supervivencia.



La imprudencia provocó que el camión se prendiera en llamas y redujera a cenizas la vida, los sueños y planes de varios centenares de hijos, padres, hermanos y amigos.



Un total de 45 hijos de esa comarca de pescadores murieron en el sitio o días después a causa del siniestro, ocurrido en el kilómetro 47 de la vía a Barranquilla.

Un cambio doloroso

Desde ese instante infernal nada volvió a ser lo mismo en Tasajera.



“Ahora todo es más duro. Para los quemados que aún vivimos, por las cicatrices y limitaciones que nos dejaron las quemaduras, y para el pueblo entero, por el dolor implacable que produce la ausencia de tantos jóvenes que dejaron de existir”, admite Orozco, uno de los 29 que milagrosamente sobrevivió a aquel estallido fulminante.

Por recomendaciones médicas, Orozco debía permanecer un tiempo prolongado en reposo para proteger y dejar sanar las heridas de su cuerpo, pero la falta de recursos lo obligó a salir de su casa y exponerse a los rayos del sol para rebuscarse en el peaje y llevar el sustento a su hogar.

Dice que no parece que hubiese pasado ya un año. Las imágenes en las que allegados y conocidos corrían y gritaban, mientras eran envueltos por las llamas, siguen intactas en su mente.

Facebook Twitter Linkedin

quemados en Tasajera Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

En su caso, se salvó porque ya había alcanzado a llenar dos pimpinas de combustible y se alistaba a subir otras más cuando se presentó la repentina conflagración.



De todos modos, el incendio también lo alcanzó y por poco lo desaparece. “Me revolqué por todos lados con el cuerpo ardiéndome. Afortunadamente unas personas que viajaban en un carro me ayudaron a apagar el fuego que me dejó sin ropa y por poco sin piel. Fue horrible”, expresa.



Orozco duró 22 días intubado y cuatro meses, en un hospital, donde fue sometido a 10 cirugías para extraerle piel de varias parte de su cuerpo para reconstruirle las zonas afectadas.



(No deje de leer: La lucha de la Universidad del Atlántico por rescatar el semestre)



Asegura que nunca más se atrevería a subirse a un camión accidentado.

La 40, el más afectado

Uno de los barrios más golpeados por esta tragedia fue La 40. Allí residían 22 de los 45 fallecidos y 12 de los 29 que sobrevivieron.



Este sector del corregimiento estaba siempre activo y alegre por la presencia de los jóvenes en las calles, que llamaban la atención por su sentido de humor y espontaneidad.



Así lo describe Emperatriz Vargas, una de las más antiguas del barrio, que aunque no perdió a ningún familiar en este suceso ha llorado al igual que otras madres por la muerte prematura de tantas personas.

“La calle se apagó. Ya no se escucha la música de los picó, tampoco se ve a los pelaos cantando, bailando o jugando fútbol. Aquí se respira permanentemente un ambiente de tristeza”, lamenta Vargas.



De acuerdo con el testimonio de los vecinos de La 40, esta era una zona que acostumbraba incluso a brillar en diciembre por las luces navideñas y los rostros alegres de sus residentes.



Sin embargo, por primera vez, la temporada decembrina no se celebró. Las calles lucieron oscuras y con un silencio perturbador en el que por momentos alcanzaban a escucharse únicamente quejidos y lamentos de alguna familia que extrañaba a sus seres queridos fallecidos.



Durante todo el año, esta comunidad recordó a sus muertos con cada lágrima, música o anécdota, pero los corazones de las familias y vecinos se arrugaron mucho más cuando comienza el mes de julio y se acerca el primer aniversario que revive un hecho que los marcó para siempre.

Homenajes

Para este martes 6 de julio, la Alcaldía de Pueblo Viejo conmemorará el primer aniversario por el fallecimiento de 45 personas en Tasajera y el resurgir de 29 sobrevivientes.



El evento tendrá lugar en la cancha sintética del corregimiento. Allí, a partir de las ocho de la mañana, se hará una ceremonia religiosa con las familias y heridos de la tragedia.

Posteriormente se encenderán una vela en señal de esperanza.



A las familias le harán entrega de retablos con la fotografía de su ser querido fallecido. Se presentarán videos en tributo a las víctimas y se lanzarán globos al cielo.



A los sobrevivientes se les hará entrega de un símbolo para que lo porten todo el tiempo y recuerden que tienen un propósito en la vida.



Durante el día, los familiares se estarán desplazando al lugar del siniestro para llevar una ofrenda floral a los 45 hombres que murieron en el lamentable suceso.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

