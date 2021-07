La Tristeza y el dolor no se han marchado de Tasajera

El calor que parecería apretar con más fuerza en Tasajera no ahoga el llanto y el dolor de mujeres y hombres que hoy recuerdan a las 45 personas que murieron la mañana del 6 de julio de 2020 durante el incendio de un camión cisterna de gasolina.



En el centro de este corregimiento de Pueblo Viejo (Magdalena) se cumple a esta hora una ceremonia religiosa a la que asisten sobrevivientes, familiares y autoridades locales.

A este pueblo de pescadores, ubicado a 40 minutos de Barranquilla, sobre la Troncal del Caribe, han llegado periodistas de medios nacionales y algunos representantes de organizaciones que han asistido a las familias y heridos la tragedia.



(Especial: Las heridas abiertas de Tasajera)



Mientras que en el kilómetro 47, donde se presentó el accidente, los familiares de las víctimas, realizaron una misa, en la cancha sintética del pueblo la Alcaldía realizó un acto en conmemoración de las 45 personas que fallecieron.

En la misa se encuentran las autoridades de la población. Foto: VANEXA ROMERO

Sigue el dolor

No tenía gasolina en la moto y me la llenaron. Tenía que ir a rebuscarme la comida de mis hijos

TWITTER

Los testimonios que los sobrevivientes entregan a los periodistas reviven los momentos de dolor que enlutan a Tasajera.



Mujeres vestidas de negro tratan de controlar las lágrimas. Algunas no pueden sostener el llanto y dejan escapar lamentos que reflejan la tristeza que las embarga.



“Recuerdo que había llevado dos pimpinas. Cuando las estaba acomodando me alcanzó la candela, se me prendieron las piernas, salí corriendo en llamas hacia la carretera, hasta que de un un carro rojo salió un hombre con un extinguidor y me apagó. Allí me quede tirado Luego vino una ambulancia y me llevo”, cuenta Jorge Orozco, quien resultó con quemaduras de tercer grado y hoy es vendedor de refrescos en el peaje de Tasajera.



(Vea: Denuncian amenazas de conductor adscrito a aplicación)



Eder Franco otro de los sobrevivientes recuerda que también llegó a buscar gasolina al camión y como milagrosamente se salvó.



“Ese día estaba con unos tragos, cuando me fueron avisar del camión. No tenía gasolina en la moto y me la llenaron. Tenía que ir a rebuscarme la comida de mis hijos”, dice el hombre con el rostro enjuagado en lágrimas.



Todos los que murieron eran sus amigos de mi infancia. Eder resultó con quemaduras en el 45 por ciento del cuerpo.



Duró 45 en UCI en Valledupar. “Dure 3 minutos muerto en la clínica, la doctora Damaris, me dijo que estuve muerto”, cuenta el hombre quien este lunes llegó de camisa blanca con pantalón negro en señal de duelo, cómo está todo el pueblo.



En la cancha sintética hay discursos de aliento para las familias, “venimos a consolar estas almas tristes”, dijo el seminarista Carlos Mario Peña.



Maria Márquez luce una camisa negra con una foto estampada de Gilberto Fernández, 42 años quien era su esposo, y que perdió la vida en el incendio, es una mujer que no deja de llorar.



“Este pueblo no volverá a ser lo que fue, esta tragedia nos llenó de dolor y por siempre viviremos en luto. No hay dolor que se compare con este que sentimos”, dice la mujer ahogada en su llanto.

LEONARDO HERRERA DELGANS

ENVIADO ESPECIAL

EL TIEMPO

