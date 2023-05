Todo tipo de reacciones generó el pronunciamiento que hizo este viernes el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las pérdidas de energía y las tarifas que se cobran en la factura del servicio que llegan a los hogares de la región Caribe.



(Lea también: Video: cobradiarios buscaban un dinero y los recibieron con piedras en Barranquilla)



Desde Barranquilla, se dieron opiniones divididas por la propuesta que dio a conocer el mandatario ante la preocupación de la ciudadanía y del sector comercial por el incremento en el pago mensual de luz.

Hay que recordar que la reacción del jefe de Estado se originó de la advertencia que lanzó la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) en referencia a que no habrá reducción en las facturas si no baja el robo de energía.



Andesco tocó este tema en el marco del Congreso de Naturgas, que se llevó a cabo esta semana en la capital del Atlántico.



A lo que el presidente Petro respondió en Twitter: “Las pérdidas de energía en la costa, que no son robo sino falta de ingresos para pagar altas facturas, no deben ser asumidas por la totalidad de los usuarios. Eso es ilegal. Las pérdidas pueden disminuir en un plan masivo entre empresas y el gobierno para poner techos solares en las casas pobres del Caribe”.

Ante estas declaraciones del mandatario, uno de los primeros en reaccionar fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien aseguró que el escenario que se debe construir no debe partir de la igualdad sino desde principios de equidad.



“Y donde unos pocos, que son cumplidos y responsables con el pago del servicio, no asuman las pérdidas del servicio. Que finalmente es una alcahuetería a quienes no pagan el servicio y afectan su sostenibilidad”, dijo el congresista barranquillero.

El apoyo a las alternativas sostenibles

Los paneles solares serán instalados en las edificaciones oficiales de la ciudad, según propuesta de la administración distrital. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Sobre la idea de instalar techos solares en las viviendas de familias con escasos recursos, el senador dio su respaldo “a todas las alternativas sostenibles”.



“Quienes tengan la posibilidad de hacer esa invención, bienvenida. Esa es la verdadera Transición Energética. Por supuesto que en un largo plazo ayudaría a la economía de los hogares colombianos, y sobre todo, en la costa, donde las condiciones climáticas son un factor positivo para implementar todo este tipo de proyectos”, indicó Mauricio Gómez.



El senador recordó que el régimen transitorio para la región caribe ya está reglamentado, se establecieron las condiciones y se habilitaron las señales regulatorias con las cuales los nuevos prestadores asumieron el servicio.



“Estas condiciones se habilitaron por cinco años, de los cuales faltan dos para terminar. Esto creó un régimen jurídico que generó derechos adquiridos y obligaciones a los prestadores, que se deben cumplir”, explicó el congresista.



Y agregó: “En caso de incumplir con los términos, el Estado debía hacer la devolución de los mercados cuyas inversiones fueron de alrededor de 5 billones, además que podía generar una externalidad negativa en cuanto a la posibilidad de causar fallas en calidad del servicio. Por lo que en el momento, resulta inviable solucionar de fondo el régimen tarifario”.

Las voces en contra del planteamiento del presidente Petro

Por el contrario, otros no apoyaron la propuesta del presidente Petro. Como la representante a la Cámara por el Atlántico, Ana Rogelia Monsalve, quien respondió al trino del mandatario.



“Presidente Gustavo Petro, usted tuvo la oportunidad de eliminar el régimen tarifario especial en el PND, pero su Gobierno no respaldó ninguna propuesta. La ilegalidad de distribuir las pérdidas en los usuarios seguirá perpetuada en su Gobierno con aval del Ministerio de Energía y la Creg”, dijo la congresista.

A su turno, la directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro), Dina Luz Pardo, cuestionó el planteamiento del mandatario.



"Imposible que se reduzcan las pérdidas por robo de energía, cuando no hay un verdadero plan de reducción de esas pérdidas. Ejemplo, en el Centro de Barranquilla hay más de 8.000 conexiones fraudulentas a la vista de todos, sin que autoridad alguna se haya propuesto erradicarlas. Gobierno sigue evadiendo el tema que realmente nos afecta que es el relacionado con las pérdidas por robo de energía”, expresó la líder de los comerciantes.



(Además: Incautan 250 kilos de carne sin permiso sanitario que sería distribuida en Atlántico)

Usuarios temen otro incremento por altas temperaturas

Hay que tener en cuenta que la preocupación de la ciudadanía aumentó en el último mes, ante los cálculos de la empresa Air-e, que indican que el valor del servicio se incrementaría entre el 5 % y el 13 % por las altas temperaturas en Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde opera.



Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pidió hace unas semanas al Consejo de Estado agilizar el fallo por la demanda que él y sus homólogos de la región interpusieron para solicitar la declaratoria de nulidad de las resoluciones 010 de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021 de la Creg.



Según el Distrito, estas otorgan facultades y autorización a AIR E S.A.S. E.S.P. para que realice un cobro retroactivo a los usuarios por emolumentos de años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la resolución y que no se habían cobrado ni facturado antes.

