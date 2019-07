Los barrios de Barranquilla, Soledad y Galapa que estarán sin agua

La empresa Triple, que presta los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado en Barranquilla y su área metropolitana informó que el próximo jueves 25 de julio será suspendido el servicio de agua, entre las 7 am y pm. tanto en la capital del Atlántico, como en los municipios de Soledad y Galapa.

Las causas tienen que ver con que la empresa Transelca realizará mantenimiento eléctrico preventivo a los equipos de potencia y a la línea a 34.500 voltios que alimenta el acueducto de Barranquilla.



Por tal motivo, para llevar a cabo las labores de mantenimiento programadas por Transelca, es necesario la interrupción del servicio de acueducto.



Así mismo, durante esta jornada, se realizarán diferentes trabajos de empalme y adecuaciones de tubería, obras de sectorización hidráulica en diferentes puntos del suroccidente de Barranquilla, lavado de tanques de almacenamiento de estaciones y mantenimiento mecánico de unidades de bombeo.



Unos barrios se verán afectados en el horario estimado entre 7 de la mañana y 9:00 de la noche, otros con horario extendido hasta la 1 de la madrugada del viernes 26 de julio.



Los sectores que se verán afectados por labores de mantenimiento eléctrico en Barranquilla en el horario entre 7 am y 1 am son:



Las Vegas: La Victoria, San José, Alfonso Lopez, Montes, San Roque.



Recreo-Vía 40: Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Fagrave, Zona Industrial Vía 40, Hotel Majestic, Centro de eventos Puerta de Oro, Colombia y Boston.



ZONA II: Delicias, América, Prado, Alto Prado, Villa Country, Paraíso, Villa Del Este, Norte, Tres Ave Marías, San Salvador San Marino, La Floresta, Villa Carolina y Batallón.



ZONA III: San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Bosque, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita y El Santuario.



Promigas: Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Ciudadela Metropolitana (un sector), El Oasis, Farruca, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Nubes, Los Fundadores, Normandía, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, San Antonio, Sector Cementerio, Soledad 2000, Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villa Soledad, Villa Stefani, Villa Zambrano, Villas de Soledad, Nueva Esperanza, etapa II Y III.



Sectores afectados en el horario entre 7 am y 9 pm.



ZONA VI: Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, La Magdalena, El Limón, Tayrona, El Campito, Alboraya, El Milagro, Moderno.



ZONA VII: 7 de Abril, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles y Carrizal.



ZONA VIII: Bernardo Hoyos, California, Ciudad Modesto, Cordialidad, El Bosque, El Edén, El Pueblito, Evaristo Sourdis, Granjas Campesinas, La Gloria, La Paz, La Esmeralda, La Sierrita, Las Américas, Las Malvinas, Lipaya, Los Olivos I y II, Los Rosales, Metroparque, Por Fin, Romance, San Carlos, San Luis, San Pedro I, II y III, Santa María, Santo Domingo de Guzmán, Santuario, Buenos Aires, Villa Flor, Villa San Pedro I y II, La Manga, Zona Franca Zofia, Conjunto Residencial Las Gardenias, Los Ángeles I, II y III, Asoequinos, Villas de la Cordialidad, Proyectos Caribe Verde, Pinar Del Rio, Villas de San Pablo, Prolongación CR 38 desde Circunvalar hasta Juan Mina.



Zona VII (Soledad): Altos de Sevilla, Ciudad Camelot, Ciudad Salitre, Estadio, Jardines Villa Estadio, La Central, Las Moras IV Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Cusules, Los Loteros, Los Robles, Manantiales, María de Los Ángeles, Moras Occidente, Nueva Esperanza, Nuevo Milenio, Urbanización Los Cedros, Urbanización Manantial, Urbanización Terranova, Urbanización Villa Angelita, Urbanización Villa Estadio, Moras Occidente, Nueva Esperanza, Terranova I y II, Urbanización Villa Angelita, Urbanización Villa Estadio, Villas Las Moras II, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, Candelaria II, Granabastos, Cuidad Caribe (Malambo), Sevilla Real, Ciudad Salitre, Ciudad Bonita, Villa Carmen I y II, Las Cometas, Villa Karla, Villa Valentina.



Además, también habrá interrupción del servicio en el municipio de Galapa, corregimiento de Paluato, Guaimaral, Alpes de Sevilla y Margaritas.

BARRANQUILLA