La empresa Triple A anunció que por mantenimiento preventivo en infraestructura eléctrica que alimenta el acueducto, este miércoles se suspenderá entre las 7 a.m. y 11 p.m. el servicio de agua en algunos barrios de Barranquilla y Soledad



(Además: Comerciantes en Barranquilla lanzan SOS: extorsiones se incrementaron en 443%)



El mantenimiento eléctrico será ejecutado por la empresa Transelca. Los trabajos de mantenimiento serán entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde al transformador de potencia que alimenta al Acueducto Distrital, razón por la cual se realizará la interrupción temporal del servicio de acueducto en algunos barrios de Barranquilla y Soledad.

Adicionalmente y para optimizar de manera eficiente esta interrupción eléctrica, la compañía realizará lavado del tanque de almacenamiento de la estación de alta presión No. 4.



(También: El calvario que vive estadounidense tras sufrir un infarto en Barranquilla)



Aunque Triple A trabajará con autogeneración de energía durante las labores de mantenimiento en gran parte del acueducto distrital, se hace necesario suspender temporalmente el servicio de acueducto, en algunos sectores de los sistemas operados por la empresa.

Listado de barrios

Este es el listado de barrios afectados en Barranquilla, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.:



El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, CL 30 acera par desde CR 2 hasta CR 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque Bq, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya.



De 7:00 a.m. a 11:00 p.m.



El Milagro, Carrizal, 7 de Abril, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, EL Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, II y III, La Gloria, El Bosque, El Edén, El Bosque, La Sierrita, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social (un sector), Lipaya (un sector), Ciudad Modesto, Los Angeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Los Olivos II, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Corredor Carrera 38 desde La Pradera hasta entrada Juan Mina, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, empresa Ultracem, Corredor Cordialidad de Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad, Villa Valery, Sevilla Real y Sinaí.

Sin servicio en Soledad

En Soledad, este es el listado de barrios afectados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.



Calle 30 entre Carrera 36 y Circunvalar, Ciudadela Metropolitana (un sector)- Costa Hermosa, El Parque, El Río, El Tucán, Hipódromo, La Arboleda, La inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000 (un sector)- Terminal de Transportes, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, 7 Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril, Bella Murillo.



De 7:00 a.m. a 11:00 p.m.



Ciudad Camelot, Ciudad Salitre, Estadio, Jardines Villa Estadio, La Central, Las Moras IV Etapa, Las Moras Norte, Los Almendros, Los Campanos, Los Cusules, Los Loteros, Los Robles, Manantiales, María de Los Ángeles, Nueva Esperanza, Nuevo Milenio, Urbanización Los Cedros, Urbanización Manantial, Urbanización Terranova, Moras Occidente, Nueva Esperanza, Terranova I y II, Urbanización Villa Angelita, Urbanización Villa Estadio, Urbanización Puerta de Oro, Villas Las Moras II, Villa Horizonte, Villa Sevilla, Don Bosco, Villa Selene, Candelaria II, Granabastos, Ciudad Salitre, Ciudad Bonita, Villa Carmen I y II, Las Cometas, Villa Karla, Villa Valentina, Villa del Rey, Villa Monik, San Vicente, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, Altos de la Metropolitana.

Atención en Malambo

En Malambo, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. se suspenderá el servicio en Lluvia de Oro y Ciudad Caribe.



(Lea también: Extorsiones en la Alcaldía de Soledad provocan la renuncia de un funcionario)



"Es importante aclarar que por los cambios hidráulicos que suceden en las tuberías, al retornar el servicio podrían presentarse alteraciones momentáneas en la apariencia del agua (color y turbiedad), por lo cual estaremos atentos a los reportes realizados en nuestra línea de atención al cliente 116", puntualiza un comunicado de la Triple A.

En Twitter:@leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente escríbeme a leoher@eltiempo.com