Señalado en redes de raptar mujeres en Barranquilla exige respeto

El señor Antonio Cassiani, presunto hombre señalado en las redes sociales de raptar mujeres en Barranquilla, en compañía del general de la Policía, el comandante, Mariano Botero Coy, hizo un llamado a la comunidad que respeten su buen nombre y su integridad, ya que él no es "ningún raptador de mujeres".

La acusación surge a través de una foto de Cassiani que circula en las redes sociales donde, mediante la descripción, lo acusan de ser él quien está secuestrando mujeres en la ciudad para luego acceder a ellas carnalmente.



Al llegar esta denuncia a la Policía, los uniformados del Gaula hicieron una inminente búsqueda del sujeto, lo encontraron, y con permiso del mismo Cassiani y su familia, los uniformados hicieron una respectiva revisión, en el cual no encontraron ningún tipo de pruebas o información.



Por su parte, el señor Antonio Cassiani aprovechó la coyuntura del problema para expresar su miedo. Según él, tiene pánico de salir a la calle porque podrían matarlo.



"No tengo ninguna relación con los supuestos raptos. Yo soy una persona sana, limpia, no tengo problemas con nadie. No sé por qué me están haciendo todo esto", afirmó Cassiani.



A su vez, el comandante Botero Coy pide que se haga un mejor uso de las redes sociales ya que este tipo de información, además de ser falsa, dañan la integridad de la persona.



Barranquilla.