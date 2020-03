El covid-19 sigue impactando en la economía de Barranquilla  

Tras la orden de reducir aforos en los lugares públicos, los barranquilleros están adoptando la medida, generando un impacto en la economía local.



Las calles descongestionadas, los vendedores preocupados por la ausencia de clientes y puestos de ventas vacíos es la imagen que se vive en el mercado por estos días, debido a las medidas de prevención por el covid-19.

Jhon Fredy Vásquez trabaja hace 20 años en la plaza del mercado y asegura que “por ahora la gente no viene, no quieren comprar, tienen temor a contagiarse”.



Los comerciantes expresan que sus ventas han reducido en un 50% y están a la espera de las medidas especiales económicas del Gobierno Nacional para aliviar la crisis financiera que padecen. "Cómo voy hacer, a quién le voy a vender si no viene nadie, estoy esperando que nos dice el gobierno, que nos soluciona”, dijo Alcibiades Navarro, vendedor de la plaza del mercado.

Otra situación que preocupa a los comerciantes es la escasez de algunas frutas como la naranja. En algunos puestos del mercado, que suelen estar llenos de piña, aguacate, mangos y demás alimentos, están desocupados. Por otro lado, las pocas personas que llegan a comprar al mercado se quejan por el aumento de los precios de frutas y verduras, además, de la poca mercancía que hay.

"De 35 años trabajando en el mercado primera vez que está así solo. Ni eso pasa cuando hay paro", manifestó Hilda Moreno, comerciante.



Los comerciantes están a la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días, porque en los años que llevan trabajando en el sector nunca habían vivido el mercado sin tanto movimiento comercial en un día de semana.

Largas filas

Desde ayer, los almacenes de cadena están cumpliendo las medidas ordenadas por la alcaldía. Supermercados como Olímpica y Ara están permitiendo la entrada de 10 en 10, a las personas para realizar sus compras y pagar servicios públicos.



Compradores han manifestado que las filas transcurren con tranquilidad, sin ninguna demora. Además, se han quejado del incremento de precios en productos de higiene como antibacterial, tapabocas y alcohol, en diferentes negocios.



“Son descarados. Un antibacterial pequeño que cuesta $2500, lo están vendiendo en cinco mil pesos y todo se lo están llevando", expresó Yesid Escorcia, mientras esperaba ingresar a una Olímpica.



De igual manera, ocurre en las EPS: no están permitiendo la entrada de todos. Por turnos, los pacientes están recibiendo servicios médicos y reclamando sus medicamentos.

Maira Arenas Serpa

Para EL TIEMPO Barranquilla

@maiarenas_