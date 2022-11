La barranquillera Shadia Maraby es una de las nuevas figuras del género urbano en Colombia. Bajo el sello de Sony Music, la artista presenta su más reciente sencillo musical titulado ‘La presión’.



“Es una canción llena de poder y fuerza musical que destaca y sobresale el talento de esta joven”, indica la disquera en un comunicado.

Sony Musica le apostó al talento de la artista barranquillera. Foto: Cortesía Prensa Sony Music

Añade que Shadia “se vincula con esta canción a la familia Sony Music para seguir desarrollando su gran talento artístico y dejando muy en alto el gran potencial musical que tiene la mujer barranquillera en nuestro país, y proyectándose a ser un gran referente de la música urbana colombiana”.



Seguridad y poder, son las dos palabras que describen ‘la presión’, un tema que promete ser un éxito. La producción de la canción se grabó en la ciudad de Medellín junto a Ily Wonder, los Golden Mindz y Amuna en el estudio del mismo Wonder.



“Cuando llegué al estudio les comenté que quería una canción muy de fiesta, reggaetonera, y los Golden Mindz y Wonder empezaron a trabajar en el beat de una”, explicó Shadia, revelando detalles de lo que fue el proceso de la creación.



Agregó que “con las primeras notas y las baterías que ellos hicieron, se me ocurrió enseguida escribir "las jordan listas y estrenándome la mini, ready pa' romper la calle con las mamacitas".



Indica la artista barranquillera que “con esa idea definimos la temática del sencillo, que terminó siendo una canción que describe un grupo de amigas que "meten la presión" cuando llegan a la fiesta”.



Shadia Maraby aseguró que “esta canción me hace sentir muy segura de mí misma y eso quise que sintieran las mujeres también al escucharla, que cuando entren a la fiesta, se identifiquen con esta canción, un tema que las invita a la seducción y pasarla increíble a sentirse las protagonistas de la noche".



El video contó con un escenario con llamativas motos de alto cilindraje. Las mujeres latinas empoderadas fueron claves para desarrollar el clip que refleja poder femenino.



El video fue grabado también en Medellín bajo la dirección de Dypa Films. Pieza audiovisual que destaca el potencial que Shadia deseaba transmitir en cada toma.