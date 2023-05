Un nuevo caso de intolerancia se registró en el municipio de Soledad (Atlántico), donde dos mujeres se enfrentaron, al parecer, por el uso de una máquina. Algunos testigos que hacían ejercicio debieron intervenir.



La escena fue grabada por uno de los ciudadanos que llegó al lugar y posteriormente difundió el video en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

En la grabación, se logra observar el momento en que ambas mujeres se entrelazan en patadas y empujones. Una de las involucradas trata de quitar a su contrincante de la máquina que estaría en disputa.



“¡No me grites!”, le dijo una a otra joven que intentaba intermediar, pero sin éxito, por lo que debió pedir apoyo de unos hombres que se encontraban en el gimnasio y debieron suspender la rutina.



“Esto no se puede quedar así”, respondió una implicada, tras lograr separarlas. Una de las mujeres resultó con una cortada en la ceja izquierda y, al darse cuenta, trataba de retirar la sangre que le corría por el rostro.

La fuerte reacción de la mujer herida que no se vio en el video

El video se hizo viral en las redes sociales, provocando una ‘lluvia’ de reacciones por lo ocurrido en esta población del área metropolitana de Barranquilla. Algunos comentaron con burlas, mientras que otros le pusieron seriedad al suceso.



“Veo mucho comentario como si se alegraran. No da pena, ¡da tristeza! Por una máquina…”, expresó un internauta. Uno más escribió: “Por eso es que no voy al gimnasio, mucha pelea. ¿Ya ven? En una venta de fritos nunca pasaría eso”.



Otra joven que, al parecer, estuvo en el lugar de los hechos, reveló lo que ocurrió en la segunda parte de la pelea y que no alcanzó a quedar en la grabación.



“Estaban peleando una máquina y, a la que le partieron la cara, después cogió el celular de la otra y se lo partió”, indicó la mujer.

