Soledad le apuesta a un nuevo POT como ruta de desarrollo

Un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se estaría adoptando en el municipio de Soledad (Atlántico) como una hoja de ruta hacia su futuro desarrollo.

Por ahora hace tránsito, en su socialización, ante la Dirección del Área Metropolitana, luego de ser analizado en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), previo a la puesta en consideración del Concejo Municipal.



El proyecto “busca concretar una visión a largo plazo y consiste en transformar al municipio en 24 años”, señala la secretaria de Planeación, Diana De León.



La funcionaria en entrevista a EL TIEMPO dice: “Este nuevo POT cobija las áreas social, económica, ambiental e institucional. El beneficio que busca es una relación integral con mis vecinos, y dentro de ese contexto es cómo me muevo con el Área Metropolitana, el Departamento y con el exterior”.



Explica que se fundamentará en tres puntos específicos. El primero es la transformación urbanística a partir de las zonas que, según el diagnóstico hecho por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), son las de mayores amenazas.



“Estamos buscando que haya una transversalidad que se conecte internamente el municipio y que a través de esta comunicación se implementen una serie de vías, de rutas, ciclorrutas, zonas que la gente no las invada. Es decir que se hará una reforestación y una arborización”, comenta.



Por otro lado, se cree que con esta intervención en el plano urbanístico la gente respetará los lugares establecidos y se enrutará a comprar los proyectos de viviendas de acuerdo con el nuevo POT.



Soledad se ha venido desarrollando con el pasar del tiempo y hace 40 años ha venido aumentando el número de su habitantes, lo que constituye al municipio en la séptima ciudad con mayor población en Colombia. El último censo oficial determinó que 649.000 personas viven en la cabecera municipal, aunque el Gobierno Local cree que ese número es superado por 51.000 moradores más.



Dada esta situación los servicios públicos se ven deficientes para el número poblacional, lo que obliga a buscar soluciones. Por ejemplo, el POT plantea reforzar el transporte multimodal.



“Existe un transporte aéreo, uno terrestre y existe la posibilidad de uno fluvial, todos deben estar articulados, eso es organizar un sistema de transporte multimodal, quién se debe en cargar de esto es la oficina del Área Metropolitana, pero trabajaremos en conjunto”, afirma la funcionaria.



Actualmente, Soledad se encuentra dividida en cinco localidades, pero cada una es tratada como si fuera independiente para así crear una inversión homogénea; es decir, que en cada punto se invierta en los mismos equipamientos. De esta forma buscan que la comunidad se organice y canalice sus necesidades, buscando soluciones globales. “Parques que ya estamos haciendo, centros de salud, colegios y otras series de disponibilidad de edificios administrativos donde las personas paguen sus servicios, bancos; es decir, facilitarle la vida a las personas”, agrega De León.

Énfasis en la movilidad

Por otro lado, la funcionaria destaca el tema de la movilidad indicando que se busca que el Transmetro entre a cobijar mayores zonas en Soledad por lo cual modificarán algunas vías; sin embargo, pero teniendo en cuenta que existen otras que no pueden sufrir cambios, ahí es que es donde se trabajará con elementos complementarios, como por ejemplo el motocarrismo, el cual será normatizado para que se cumpla el proceso de transporte a personas que se le dificulta coger una ruta del transporte masivo. “Empresas constructoras se encuentran interesadas en construir en el municipio, pero primero debemos corregir la movilidad”, precisa.

Seguridad y educación

En el Atlántico han ocurrido hechos violentos que dejan una imagen de inseguridad general. En el caso de Soledad, para contrarrestar esta percepción el nuevo POT contempla aumentar el pie de fuerza, la vigilancia en las calles y optimizar el alumbrado público.



La actual administración ha procurado mejorar la red vial del municipio. De allí que 21 kilómetros hayan sido recuperados con pavimento y se trabaja en 25 vías más que se encuentran deterioradas.



Otro punto importante que resalta De León es la educación, a través de la cual se implementarán actividades para que la comunidad se empodere, cuide y respete las obras los garantizará una buena convivencia.



“De nada sirve hacer buenas normas y no afectar el modo de vivir de las personas”, puntualiza y advierte que bajo la premisa de educación ciudadana se busca que los conductores de vehículos entiendan que las altas velocidades no contribuyen a la seguridad vial.



Por último, De León señala que lo social y lo urbanístico están integrados en este POT, por lo que considera que será de un buen provecho porque el mayor beneficiado será el soledeño que ama su tierra y este proyecto lo convierte en suyo, que es lo que se quiere. “Lo que importa en un POT es la concertación, porque debes convidar a todos a no abusar las normas, además que el municipio se gradué de ciudad, esto no es más que cuando tu reúnes una serie de variables de tipo económico, social, ambiental, las articulas y comienzas a mostrar el beneficio que trae para aquellos que ahí habitan”.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@Jorgedelahozse