La cancha de fútbol que disputan en Soledad con presunto documento falso

Una lucha en defensa de un espacio público que sirve para la recreación de niños, jóvenes y adultos es la que afronta una comunidad del barrio Los Robles, en Soledad (Atlántico), donde denuncian que un particular pretende adueñarse del terreno con “documentación falsa”.



Según los vecinos, el supuesto propietario del terreno hace el reclamo apoyado en una resolución del extinto Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social (Fonvisocial) y la calificación de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio, que en julio fue intervenida por la Superintendencia de Notariado y Registro, por “inconsistencias” en los trámites.



Este caso, a cuyos documentos tuvo acceso EL TIEMPO, se registra justo cuando el alcalde Rodolfo Ucrós señaló que en este sector del área metropolitana de Barranquilla “existen mafias dedicadas a la invasión de predios fiscales y privados”.



Por lo anterior, el mandatario ordenó a las Secretarías de Gobierno y de Planeación actuar con toda la rigurosidad del caso.



De hecho, en el despacho de esta última secretaría tienen conocimiento de tres solicitudes en 2020 sobre predios fiscales con el mismo ‘modus operandi’ de Los Robles, según indicó una fuente a este medio.

El proceso en la cancha de fútbol

El conciliador de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, Noé Martínez, relató que todo empezó cuando los vecinos se unieron para recuperar el espacio, de aproximadamente una hectárea, para adoptarlo como una cancha de fútbol y zonas verdes.



En efecto, eso ocurrió. Desde entonces, emprendieron un proyecto formativo con unos 50 niños del sector para formarlos como futbolistas, a través de cuatro escuelas aficionadas para esta disciplina deportiva, y así alejarlos de “los vicios y malos pasos”.



Además de esa utilidad, también es aprovechado por jóvenes y adultos para realizar ejercicios físicos, una actividad que se ha incrementado en este sector durante la pandemia del covid-19.



“Aparecieron unos señores diciendo que le estábamos invadiendo y usurpando un bien que era privado. Llegaron como 10 personas y, de ellas, había mínimo seis personas armadas. Ahí empezó una lucha que nos llevó a tocar todas las puertas, incluyendo la Oficina de Instrumentos Públicos”, dijo el hombre, de 66 años.



Posteriormente, los reclamantes, según aseguró Martínez, han regresado con maquinaria para derribar árboles frutales, “atentando no solo contra el bienestar de los niños y la comunidad en general, sino contra el medio ambiente”.

Vecinos denuncian que los supuestos dueños del predio siguen haciendo presencia, pese a la investigación. Foto: Noé Martínez

A la comunidad le causó extrañeza este reclamo, toda vez que se trata de un bien de uso público, otorgado por una constructora al municipio, según quedó consignado en la escritura pública No. 675 de febrero 14 de 2006.



“Ellos (reclamantes) se apoyan en que el municipio le donó en 2004 a Fonvisocial el terreno con $ 0 y resulta que la firma aún no había cedido las escrituras en ese año a Soledad. Es decir, sacaron los documentos dos años antes”, explicó Martínez.



Es decir, la presunta resolución falsa del 17 de noviembre de 2004 indica que Fonvisocial le “adjudica el derecho de dominio y posesión a favor” del particular sobre dicho terreno, pero es aquí donde está la “primera inconsistencia” que señala la comunidad: a esas alturas, Fonvisocial ya estaba liquidado.



Así se encuentra en el decreto 0220 de octubre de 2004, que ordenó “la disolución y liquidación”, indicando que, tras el proceso liquidatorio, la Secretaría de Hacienda asumiría sus derechos y obligaciones.



La “segunda inconsistencia” compromete a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio, pues la comunidad asegura que, al momento de la calificación, esta le asigna una anotación y le cambia la fecha de 2004 a 2006.



“Lo anterior, porque solo hasta el 2006 la constructora le cede a título gratuito el bien al municipio de Soledad”, sostuvo la comunidad que denuncia.

Reacción de las autoridades

Ante este caso que presentaron los habitantes de Los Robles, EL TIEMPO consultó a la registradora (e) de la Oficina en el municipio, Trischa Toledo, quien indicó que realiza las investigaciones para que el folio de matrícula inmobiliaria del barrio refleje su verdadera y real situación jurídica.



“Una vez recibidas las solicitudes para inicio de actuación administrativa por presunta falsedad en los actos administrativos expedidos por Fonvisocial, esta oficina ofició a la Secretaría de Planeación para efectos de certificar la autenticidad de las resoluciones emitidas”, manifestó la registradora, tras ser autorizada a brindar declaraciones por la superintendente Fernanda García.



Toledo agregó que, en el tema de actuaciones administrativas, procedió esta oficina a bloquear los folios de matrícula inmobiliaria involucrados, mientras se recaudan las pruebas pertinentes para emitir auto de apertura que da inicio a la actuación administrativa.



En ese sentido, este medio también consultó al secretario de Planeación municipal, Leonardo Pereira, quien busca determinar si efectivamente ese acto administrativo es cierto o en su defecto carece de total legalidad.



“El año pasado solicitamos al Concejo que nos confirmara si había entregado facultades al pasado alcalde para entregar bajo condición de gratuidad ese predio, a lo que hubo una contestación negativa. Eso de alguna manera permite también prever que la resolución, que están alegando los señores que quieren aparecer como propietarios, carece de total veracidad y legalidad”, dijo el funcionario.

En la zona se han realizado inspecciones oculares, por parte de las autoridades correspondientes. Foto: Noé Martínez

Pereira añadió: “El año pasado se presentó, a través de un inspector, la solicitud en la Oficina de Instrumentos Públicos, con el anterior registrador, que se encuentra ahora suspendido, la revisión e incluso la anulación de ese registro y determinar que los documentos eran falsos”.



El funcionario indicó que aprovechará que hay una nueva dirección en la Oficina, que ha mostrado una mejor disposición, para “proceder con la anulación” del registro, sobre la base de las inconsistencias en los documentos.



Esto hace parte de un proceso que realizan ambas partes. Por lo anterior, la comunidad hace un llamado a agilizarlo, toda vez que, mientras tanto, la Inspección de Reacción Inmediata continúa realizando diligencias de inspección ocular en el lote, como sucedió el pasado 5 de agosto, a solicitud del supuesto propietario.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilo@eltiempo.com

