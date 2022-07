La Alcaldía de Soledad dio apertura al proceso de licitación pública para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio del área metropolitana de Barranquilla.



La secretaria General del municipio Amalfi Gaviria Muñoz, indicó que se programaron inversiones en la modelación financiera a 25 años, por valor de 365 mil millones de pesos, distribuidos en 245 mil millones en acueducto y 120 mil millones en alcantarillado.

La administración municipal invita a todas las empresas interesadas en el proceso en mención, a consultar los criterios de participación establecidos en el pliego de condiciones publicado en la plataforma SECOP II.



El alcalde Rodolfo Ucrós Rosales manifestó que el propósito es lograr que el municipio tenga una planta propia de agua para el ente territorial, mejorar la cobertura de alcantarillado y acueducto para los barrios que todavía no tienen estos servicios, incluyendo los 68 barrios subnormales que se encontraron, de los cuales 16 han sido legalizados.



Adicionalmente, Ucrós Rosales dijo que se estructuró un contrato de concesión que tiene como obligación disminuir la tarifa actual en un 10 %; vincular mano de obra local que ayude a reducir el desempleo en el municipio y que se realicen inversiones sociales anuales en parques, colegios oficiales, bibliotecas durante la vigencia de la concesión, como lo hacen empresas prestadoras de estos servicios en otras partes del país.

