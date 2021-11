La confusa muerte de un soldado barranquillero en un batallón del Meta

Los familiares del soldado barranquillero Camilo Andrés Fonseca Tapias no cuentan en estos momentos con una versión concreta de los hechos que rondan la muerte del militar, ya que el suceso se encuentra en materia de investigación.



Lo que trascendido es la versión de un amigo de Fonseca, quien contó que la tragedia fue un accidente que ocurrió por estar imitando el famoso videojuego de combate militar “Free Fire”.



De acuerdo con el comunicado de prensa que emitió el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional la situación, al parecer, se derivó por la incorrecta manipulación del arma de dotación de otro soldado.

Los hechos ocurrieron el sábado en horas de la tarde el Batallón de Construcciones número 51 en San Juan de Arama, Meta.



Según Jorge Leonardo Fonseca Parra, tío de la víctima, se enteraron de la noticia en horas de la noche. Además, denunció que pasaron tres días sin ver el cuerpo del difunto. "Esperamos ver a mi sobrino antes del mediodía del martes", señaló.

Camilo Andrés Fonseca Tapia soñaba con su carrera en el Ejército Nacional. Foto: Cortesía Leonardo Fonseca

La familia de Fonseca Tapias es de Barranquilla, y por tal motivo es necesario un protocolo de traslado desde el departamento del Meta hasta el Atlántico.



“Cuando nos llamaron solo nos avisaron y nunca nos pidieron que fuéramos a identificar el cuerpo. Nos dijeron que debíamos esperar a que lo trasladaran a Barranquilla. No nos dijeron más”, señaló Fonseca.



Conforme a los reclamos de los familiares, además de la demora en la llegada de Camilo, ellos han sentido un vacío en la claridad de los hechos del accidente.



“En el momento de hablar con un Sargento, que estaba en el lugar de los hechos, no supo qué responderme cuando le pregunté qué había ocurrido. Solo me dijo que se le había disparado de la nada el arma a un compañero y ya”, expresó el tío de la víctima.

Un compañero le habría disparado de manera accidental

Por otra parte, en conversación con un amigo del militar muerto, los familiares recibieron más detalles del caso y se enteraron de que había una versión más compleja de lo que les habían dicho en el comando.



“Camilo se encontraba jugando Free Fire con un compañero y se les dio por cargar el fusil. Un amigo le metió un cartucho a la recámara del fusil y se puso a apuntar. Cuando sin querer queriendo se le escapó el tiro y le dio a Camilo en la parte del cuello”, manifestó el soldado, quien estuvo en el lugar de los hechos.

Camilo se encontraba jugando Free Fire con un compañero y se les dio por cargar el fusil FACEBOOK

Luego del momento de la tragedia, el amigo de la víctima comentó que actuaron inmediatamente para salvar a Camilo, pero no alcanzaron a llevarlo con vida al hospital de la localidad.

Familiares no descartan demandar al Ejército

“Mi sobrino cumplía 19 años ahora el 16 de diciembre. Ya hace un año que se había ido a prestar el servicio. Él tenía la función de fusilero”, señaló Fonseca.



El tío de la víctima entre dudas también manifestó su insatisfacción con la institución al creer que su sobrino había perdido la vida producto de un juego, y no una actividad del oficio. Además que las autoridades no han afirmado que los hechos hayan ocurrido así.



“Para que ocurra un accidente con un fusil, el cual es más seguro, tiene que haber un procedimiento, primero quitar el cartucho de la vía de la recámara del fusil, quitar el seguro y tercero cargar el arma”, dijo Fonseca.



Por tal motivo, para los familiares los hechos del accidente son bastante confusos.

“Sabemos que al estar en el Ejército se puede perder la vida en cualquier momento, pero no así. En un juego. Una persona que apenas está aprendiendo a vivir”, expresó Leonardo.



En la mañana de este martes, el Batallón entregó un comunicado informando que "Fonseca Tapias, junto a sus compañeros, se encontraba en su hora de descanso. Actualmente, la Justicia Penal Militar lleva a cabo la investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos".



Igualmente, los familiares de la víctima aseguraron que la institución se encarga de cubrir todo los gastos. "Supuestamente ya tienen la funeraria pero hay que esperar que el Coronel encargado viaje a Barranquilla”, indicó Jorge Leonardo.



Asimismo, la familia está a la espera del acta de defunción para contactar a sus abogados y abrir una investigación debido a variedad de versiones.



Estefanía Pedraza Bautista

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA

