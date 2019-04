Situación de Uniautónoma se complica por falta de pagos a empleados

La situación económica de la Universidad Autónoma del Caribe parece no cambiar, profesores y empleados han denunciado atrasos en los pagos de salud y de nóminas en lo que va de este año, a lo que ha motivado al Ministerio de Educación a solicitarle a la actual rectora, Claudia Da Cunha, un informe sobre estos movimientos financieros para comprobar la presunta existencia de estas irregularidades.

El sindicato de profesores y trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, SINTRAUAC, denunció de estos presuntos atrasos, además de un silencio que se apodera de las directivas del alma mater, quienes le han negado que se conozcan de primera mano la relación financiera de la institución.



Esta situación los ha llevado a pensar en el futuro de la Universidad, el cual según SINTRAUAC puede ser el mismo de la administración pasado, ya que Da Cunha ha invertido una cantidad de dinero considerable en la fachada e instalaciones del alma mater, más no el pago de las obligaciones legales con sus empleados.



"Se vienen repitiendo las mismas políticas de la anterior directiva, donde era más importante la fachada y algunos gastos onerosos de contrataciones de personal y de infraestructura priorizando la burocracia por encima de la dignidad de los trabajadores y sus familias como es el caso de la salud", manifestó la organización sindical a través de un comunicado de prensa.



De este modo la Uniautónoma ha respondido a estas acusaciones afirmando que el único atraso que se ha vivido es en la salud de marzo 2019, el cual se debe a una liberación de un dinero de forma judicial, el cual se continúa esperando, además que el pago de salud y prestaciones sociales, lo han hecho de acuerdo a la urgencia de salud que manifiesten sus empleados, ya sea por embarazo y enfermedades de necesiten de control.



Por otro lado, manifiesta que se ha priorizado el pago de nóminas que estaban atrasadas desde abril de 2018, las cuales han alcanzado los 33 mil millones de pesos, cifra aportada por el Ministerio de Educación.



Ante el conocimiento de estas denuncias el Mineducación ha anunciado la petición que le realizó a la actual directiva de presentar un informe de manera detalla sobre el pago de las nóminas a sus empleados, en donde se especifique de manera explicita el aporte a salud y prestaciones sociales de los mismos.



"Esta acción deja un manto de duda sobre la gestión del MEN por todo el suceso

histórico y actual, ya que sus medidas preventivas al parecer no son suficientes y

carecen de inspección y vigilancia permitiendo que sucesos como estos ocurran

nuevamente como en la época del ex rector Ramsés Vargas hoy detenido", puntualiza en un comunicado SINTRAUAC.



La decisión que se tome debe ser antes del 20 de abril, día en que vence el periodo de la actual rectora, la cual puede ser ratificada por el Ministerio o en su defecto las acciones de la Universidad quedaría en manos del ente gubernamental hasta que se elija un directivo de manera legal y permanente.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA

En Twitter: @Jorgedelahoz2