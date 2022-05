La tensión por el denominado paro armado en la región afectó el transporte público intermunicipal que sale desde Barranquilla hacia el resto del Caribe colombiano.



De acuerdo con el reporte de los transportadores, desde la Terminal de Transporte Metropolitano de Barranquilla, este fin de semana, se disminuyó el despacho de buses a varios departamentos. Este lunes poco a poco se restablece el servicio.

Las zonas donde los transportadores y pasajeros no decidieron viajar, por temor a cualquier represalia de los grupos armados, fue a los departamentos de Sucre, Córdoba y Cesar, en especial el sur.



El gerente de Berlinas, José Cobo, dijo que solo el servicio se prestó con normalidad entre el Atlántico, Bolívar y Magdalena.



Los pasajeros y conductores no ocultaron su preocupación, como lo han contado a través de algunos medios de comunicación local y las mismas redes sociales.



La directora del periódico barranquillero El Heraldo, Erika Fontalvo, aseguró que los transportadores que se encargan de la distribución del periódico en Córdoba y Sucre no se han arriesgado a viajar, por temor ser víctimas de los violentos.

BARRANQUILLA