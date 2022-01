Balance positivo, de cero, registró Barranquilla en materia de quemados con pólvora al cierre de 2021 y primeras horas del año nuevo, según reveló el Instituto Nacional de Salud (INS).



"... A corte de las 10 de la mañana de este 1 de enero, en la ciudad no se registraron niños o adultos lesionados por la manipulación de pólvora, logrando así el propósito de la administración distrital de que los barranquilleros tuvieran unas celebraciones seguras", informó la alcaldía local.



LIgia Oviedo, la jefe de Salúd Pública en la ciudad, manifestó que "todas las familias unidas podemos lograr mantener los indicadores favorables que presenta la ciudad en estos momentos".

Uso de pólvora no debe ser de menores

Barranquilla disminuyó en 40 por ciento los casos de lesionados por causa de la pólvora en el 2021 en comparación con el 2020. De 10 casos se bajó a 6.



Oviedo recordó que el uso de pólvora no debe ser de menores, sino de adultos profesionales especializados.



"La Alcaldía de Barranquilla sigue recomendando a los ciudadanos el no uso, no venta y cero fabricación y cero manipulación de polvora en este mes de enero, que incluye el puente festivo de Reyes Magos", dice el comunicado.



Además, invita a tener cuidado de los lugares en que compran y consumen alimentos y bebidas para impedir intoxicaciones, impedir aglomeraciones y no dejar a los niños solos.

