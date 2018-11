Silvia Gette celebra captura de Ramsés Vargas en su cuenta de Facebook

'Y faltan otros más', así titulo Silvia Gette Ponce a la reflexión que escribió este lunes en una cuenta a su nombre de la red social Facebook, a propósito de la captura de Ramsés Vargas Lamadrid, el último de los 10 exfuncionarios de la Universidad Autónoma que faltaba por ser judicializado.

La publicación, que desde su salida comenzó a recibir numerosos likes y comentarios, consta de 13 párrafos en los que la exrectora celebra la captura de estas personas, aunque alerta sobre las que todavía están libres y también tuvieron que ver, según ella, con el desangre de la universidad.



"A pesar de que ellos (los 9 detenidos) hicieron tanto daño pienso en todo lo que están pasando. Se deben estar arrepintiendo cada segundo de haber actuado en contra de una Institución tan bien conformada como era la Universidad Autónoma del Caribe. Siempre con ganas de hacer cosas importantes y con honestidad. Siempre ir por delante de las cosas que se hacían en Barranquilla y en Colombia era su objetivo permanente. Haber logrado todo lo que se hizo desde 2003 hasta mayo del 2013 durante mi rectorado, eso fue trascendental", dice la exrectora en el texto.



Silvia Gette continúa y se defiende de las acusaciones en su contra, las cuales justifica en los manejos ilegales que un grupo pudo hacer al tomar control de la universidad.



"Inventaron miles de cosas. Sin derecho se apoderaron de los bienes de la universidad y los feriaron, todo, con el visto bueno de estos que hoy dicen: “no soporto esto“ y siguieron maltratando a niños y a una mujer totalmente sola, porque el plan era dejarla totalmente desamparada, sola, y socialmente destruida, económicamente anulada, que no pudiera defenderse, quitándole todo lo que tenía; el derecho de tener una vida digna que su esposo y padre de sus hijos había forjado por el bien de su familia", anotó la argentina.



Un aparte del escrito de Silvia Gette se denomina 'Complot y mentiras', en el que asegura que "con mentiras apresaron a la esposa y madre, quitaron todo el sustento a los hijos menores del fundador y también le quitaron a su madre, porque no estaba con sus menores hijos… la tenían en Bogotá y todo por hechos falsos. Una gran injusticia"..



Asegura que quienes se adueñaron de la Uniautónoma "declaraban mentiras, adulteraban actas, aparecían autorizaciones en las actas que nunca se habían conocido y también anulaban hechos que se habían aprobado; falsificaban firmas y cuentas; pagarés firmados en blanco lo llenaban como ellos querían para perjudicarla porque la cosa era destruirla, que se enloqueciera y se suicidara".

Sobre las avanzadas edades de algunos exfuncionarios de la universidad que fueron capturados, como Orlando Saavedra, Silvia Gette argumenta que cuando decidieron delinquir en el interior de la universidad si tuvieron fuerzas y bríos para hacerlo.



"Ahora se quieren justificar diciendo que tienen mucha edad y que no soportan lo que están viviendo, pero cuando acolitaron y aplaudieron lo que hacía el gran mesías Ramsés Vargas, festejaban lo que lograba con sus calanchines. Busquen en sus cuentas bancarias y allí van a encontrar depósitos mensuales de más de $17.000.000 por el hecho de aprobar y festejar todo lo que deseaba el gran mesías Ramsés. Y faltan otros más", sostiene.



Silvia Gette pide en su comunicación que las autoridades no se olviden de Tamid Turbay, a quien denuncia como quien propuso que Ramsés Vargas fuera el rector de la universidad en mayo de 2013.



Desde su casa en el norte de la ciudad, donde cumple con prisión domiciliaria tras ser condenada por el juzgado 32 municipal en relación al delito de soborno contra la administración de justicia y también cursa proceso en su contra por el homicidio de Fernando Cepeda Vargas, para un total de cuatro investigaciones, tres por la Universidad Autónoma del Caribe y una por homicidio sostiene que el padre de Ramsés Vargas, Eduardo Vargas, también tiene responsabilidad en lo que ha ocurrido.



"Conociendo perfectamente los estatutos porque fue él quien coadyuvó a hacerlos, y también fue él quién le falsificó el título de postgrado al mesías de la UAC para decir que era egresado. Y no olvidemos al papá del gran mesías, Eduardo Vargas Osorio, que fue el artífice de todo, porque la universidad no lo quiso pensionar en 2008 por haber estado algunos años en la universidad.



"Que se investigue todo y que salga a la luz todos los entuertos y montajes que hicieron quienes hoy están tras las rejas y el que falta por caer. Pido a la Fiscalía que se investigue con documentos verdaderos y con hecho reales. Dios a veces tarda en hacer justicia pero hoy lo está mostrando. Y la luz pronto debe mostrar la verdad de todo lo que pasó en esa gran universidad que lo fue hasta el 2013", concluyó Silvia Gette Ponce.

