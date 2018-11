'Como me trataron a mi deben tratar a estas personas': Silvia Gette

Durante la diligencia en Barranquilla a la que asistieron, en la mañana de este jueves, los 9 exfuncionarios de la Uniautónoma. Silvia Gette Ponce, exrectora de esa universidad, era conducida a una audiencia preparatoria de un juicio que se le sigue por presuntos autopréstamos por más de 1.130 millones de pesos cuando estuvo en ese cargo.

La exrectora accedió a los medios de comunicación y dijo que con las capturas se conocerá la verdad sobre "el momento en el que comenzaron los malos manejos de recursos económicos" en la universidad.



"Dios al final está poniendo su mano en estos procesos y se va a saber toda la verdad", dijo.



"Lo único que pido es que de la misma forma que me trataron a mí desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, así se trate a estas personas", agregó.



La exrectora dijo desconocer el por qué fueron las capturas de las nueve personas, y afirmó que"desde 2013 cuando yo vi como me estaban acusando del millón de dólares, yo identifiqué que me estaban falsificando la firma, pusieron sellos en vez de mi firma".

BARRANQUILLA