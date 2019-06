Juez dijo ¡NO! a bajar la pena de Silvia Gette

Muchas contradicción ha traído la pena de nueve años que debe pagar la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, ya que se ha alegado por parte de su defensa que está bajo la custodia de dos autoridades, diferentes, que vigilan su privación de la libertad.

La ex rectora fue recapturada y enviada a la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla para que cumpla una condena de nueve años por el caso de desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe, según las denuncias e investigaciones Gette se había apropiado de un millón de dólares.



Ante esta acción judicial, su abogado Raúl Cadena Lozano pidió ante el Juez 11 Penal del Circuito de Barranquilla que se le bajara la pena a su defendida debido a que es irregular que dos autoridades tengan su custodia, por lo que solicitó que la enviarán a la casa mientras que la condena por el delito de de abuso de confianza calificado y agravado se resuelve.

A lo que el Juzgado respondió con negativa, basándose en el artículo 412 de la Ley 600 de 2000 que señala que “la sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva”.



Dada esta situación, la ex rectora se encuentra recluida en la cárcel Buen Pastor de Barranquilla pagando los nueve años de prisión y al salir será llevada a su casa para que continúe con la anterior condena.



Mientras que su abogado defiende a la ex rectora y busca que su petición sea aceptada, en estos momentos reposa una tutela en el Tribunal Superior de Barranquilla en donde alega que en las sentencias en contra de Gette existen irregularidades.



Tanto el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla, como el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá, quien la condenó a seis años y cinco meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, están citados en la tutela.

