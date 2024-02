Video | Susto en familia de Silvestre Dangond por la salud de su padre: ¿qué le pasó?

Unas imágenes donde se ve a William Dangond, padre del cantante de música vallenata, Silvestre Dangond, en una camilla, preocuparon a los seguidores del artista, quienes se preguntaron qué le pasó al hombre.



El ‘Palomo’, como también es conocido, fue atendido en la clínica Reina Catalina, sede norte de Barranquilla, por quebrantos de salud. Sin embargo, solo hasta este miércoles 28 de febrero se conocieron más detalles de su estado.

En un video que publicó William Dangond en su cuenta de Instagram, se puede observar acostado en una habitación del centro médico, donde explicó lo que le sucedió y dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.



“Bueno, gracias a Dios. Estoy aquí en la clínica Reina Catalina, me dio un infarto, ya estoy saliendo de esto. Le doy gracias a Dios, superando esto. Ya me darán de alta. Gracias a Dios, Dios los bendiga”, dijo el padre de Silvestre Dangond, mientras levantada el pulgar de su mano derecha.



Hay que recordar que el ‘Palomo’ también es cantante de música vallenata, labor que viene desempeñando desde hace décadas y en la que se mantiene vigente en la actualidad.



En estos días, antes del susto por el quebranto de salud, había compartido con sus fanáticos una foto con su hijo Carlos ‘Cayito’ Dangond. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a la Reina Catalina.

Más detalles que brindó William Dangond

“Clínica Reina Catalina. El domingo me dio un Infarto, duré dos días en UCI por tanto estrés y colesterol. Gracias a Dios ya me dieron de alta”, agregó el hombre.



Tras conocer la situación de William, sus allegados y familiares reaccionaron a la noticia, solidarizándose con él y enviándole mensajes de pronta recuperación para ver su regreso a los escenarios.



“Recupérate, Palomo” y “Jesucristo contigo, Palomo, todavía no vas a volar alto, Jehová mi Padre Dios tiene grandes propósitos contigo aquí en la tierra todavía”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus conocidos en su cuenta de Instagram.



