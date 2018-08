Carta de agradecimiento a Silvestre Dangond por ser incluyente

Y las personas con Síndrome de Down tienen Sueños?

Es lo que muchas de las personas en esta sociedad se preguntan.

Lo escuchamos cuando se concientiza sobre el Síndrome de Down, dejando un claro concepto de que las personas con esta condición también sueñan, tienen planes, y se forjan metas, trabajan de forma insistente, dedicada e intensa hasta cumplir cada uno de lo propuesto.



Sus ilusiones vuelan en medio de una imaginación amplia y desbordante, y logran así, con mucho esfuerzo, en medio de un entorno donde no creen en ellos, bajo el acompañamiento de su familia, cumplir cada uno de sus sueños, planes y metas.



Uno de los muchos sueños de Luis Ángel Mercado, un joven de 25 años de edad con Síndrome de Down, era parase en una tarima con su ídolo, Silvestre Dangond, a quien imita desde que lo vio por primera vez.



Desde entonces se ha dedicado a ver sus videos, escuchar sus canciones, hasta lograr un excelente personaje.



Luis Ángel se empeñó en querer estar con Silvestre compartiendo la tarima y siempre que ensayaba se decía, en su lenguaje, que él y Silvestre iban a estar juntos en concierto.



Y lo logró, pues el pasado 2 de junio cuando Silvestre Dangond lanzó de su álbum Esto Es Vida, cumplió su sueño, tras haber sido invitado a cantar con el hijo de Urumita, La Guajira, en el concierto que ofreció esa noche en el Parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.



Y es que cuando Silvestre lo vio en las redes sociales imitándolo supo que tenía que conocerlo. Y así como a Luis Ángel, quien reside en Barranquilla, otros 5 chicos de diferentes partes de Colombia y con alguna discapacidad fueron incluidos en el show. Silvestre: hoy Luis Ángel te dice gracias por hacer un lanzamiento incluyente.

Luz Miriam Sastoque

Directora Funindown

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla.