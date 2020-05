Draga china no cumple millonario contrato de dragado

La falta de dragado permanente sigue afectando la operación y generando millonarias pérdidas al sector portuario de esta capital.



A la fecha la cifra por perdidas suman 3.5 millones de dólares y la afectación de unas 130 mil toneladas a consecuencia de la desviación de busques.

Los portuarios no dudan en responsabilizar de esta situación a la draga china Hang Jun 5001 que no estaría cumpliendo el contrato de remoción de sedimentos. La queja es que nadie sabe porque la draga no trabaja, más cuando las condiciones del clima lo permiten, que ha sido la recurrente excusa de los contratistas.



El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, ha sido uno de los más críticos de los contratistas, al enfatizar que ni habiendo condiciones para trabajar, lo hacen.



El contrato por 13 mil millones de pesos, que inició en septiembre del 2019, fue suscrito por Cormagdalena y Findeter, para mantener los niveles de profundidad del puerto hasta que se ponga en marcha la APP para el río Magdalena.



Los trabajos contemplan que se draguen 1.100.000 mil metros cúbicos de sedimento, para recuperar la navegabilidad en los 22 kilómetros del canal de acceso a la zona portuaria.



Hasta la fecha se reportan que diez buques han sido desviados a los puertos vecinos de Santa Marta o Cartagena, donde aligeran carga para poder entrar a la zona portuaria de Barranquilla, que hoy amanece con una profundidad de 8.7 metros en su canal navegable y que debido a este problema unas 45 mil toneladas de carga se han dejado de exportar desde Barranquilla.

