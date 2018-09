Sigue pulso por control de la U. Metropolitana de Barranquilla

Tras emitirse la orden del Juez 13 Penal Municipal con funciones de control de garantía, de restablecer los derechos en la rectoría de la Universidad Metropolitana a Carlos Jaller Raad y a Javier Cuartas Jaller se conoció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla "concedió la solicitud de medida provisional de suspenderla.

Sin embargo, con el respaldo de la Policía y la Secretaría de Gobierno Distrital y la Personería en la tarde del pasado miércoles se llevó a cabo la diligencia que estuvo marcada por la hostilidad, ya que, en vista de que no se le permitiera el ingreso a la universidad a Jaller Raad y Cuartas Jaller se optó por romper los candados y las rejas con el fin de que asumieran los cargos.



Se trata de un nuevo capitulo del pulso de fuerza que se vive por el control de esa universidad barranquillera.



Según la defensa de Carlos Jaller Raad, el pasado 14 de septiembre de 2018 el Juzgado 13 penal municipal emitió el fallo judicial contenido en el oficio No. J1622, que ordenó a la Cámara de Comercio de Barranquilla suspender los efectos del acta 01 del 5 de mayo de 2016, de asamblea extraordinaria de la Fundación Acosta Bendeck, y a la Universidad Metropolitana suspender el acta 112 y el acuerdo 01 del 1 de julio de 2016, en el que se nombró como rector a Alberto Enrique Acosta Pérez.



Se decidió entonces que Carlos Jaller Raad retomaría provisionalmente el cargo de rector de la Universidad Metropolitana y a Javier Cuartas Jaller el de la dirección de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.



El Distrito de Barranquilla apoyó, mediante un comunicado a la opinión pública la acción de restablecimiento del derecho a la rectoría.



Mientras la diligencia se desarrollaba se dio dio a conocer que la Sala Cuarta de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió la solicitud de medida provisional hecha por Juan José Acosta Osío en una tutela presentada en dicho tribunal.



En el documento emitido por el magistrado Jorge Eliécer Mola, se lee que la medida provisional se toma porque “es urgente. ...por lo que se decidirá que se suspendan los efectos jurídicos de la decisión antes mencionada (la del Juez 13), mientras se decide de fondo la presente acción constitucional”.



Ese fallo es del mismo miércoles 19 de septiembre, donde el magistrado Mola afirma que hay claridad en "que una impugnación de actas de asamblea y Junta Directiva, sea del resorte del Juez Penal Municipal con función de control de garantías en restablecimiento del derecho , y por eso, se ordenara la suspensión de los efectos jurídicos de las decisiones que profirió en la audiencia de restablecimiento del derecho celebrada los días 13 y 14 de septiembre, dentro del proceso penal que lleva el juez mencionado”.



El abogado defensor de Acosta Osío, Carlos Fernández, expresó que la medida cautelar dictada por el Tribunal se le entregó a quienes llegaron a la universidad a hacer efectivo el fallo de restablecimiento de derechos a la rectoría, pero estos respondieron que tenía que ser notificada en la Secretaría de Gobierno.



"Eso fue una violación del debido proceso y derecho de defensa”, dijo Fernández.



El pulso de fuerza debe continuar el día de hoy.



Ante varios medios de comunicación Acosta Osío denunció que la diligencia del pasado miércoles hubo hostigamiento por parte de las autoridades.



Aseguró que, a su juicio, permaneció secuestrado por parte de quienes estuvieron al frente de la diligencia.



“No me permitieron entrar a mi abogado y afirmaron que harían sólo lo que dijera Carlos Jaller Raad. Les leí el acta donde me notifican la audiencia para el 25 de septiembre programada por la Alcaldesa de la Localidad Norte Centro Histórico, Irina Karelly Martínez Polo, para la posesión de Carlos Jaller Raad como Rector de la Universidad Metropolitana, tras la decisión adoptada por el Juez 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, pero no lo tuvieron en cuenta", denunció.



Para la familia Acosta Bendek resulta poco claro que se haya llevado a cabo la diligencia cuando las audiencias para este proceso serán reanudadas el 27 de septiembre.

