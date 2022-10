La ola invernal mantiene en alerta a los habitantes del sur del Atlántico, que en varias ocasiones han sufrido los embates del agua en esta época del año.



(Además : Mandan a la cárcel al conductor sindicado de la muerte de ciclista en la Vía al Mar)



A pesar de estar acostumbrados a las amenazas de desbordamiento del río Magdalena, no descansan en sus intentos por protegerse y evitar desgracias como la de hace 12 años, cuando el canal del Dique cedió en un tramo, inundando cinco municipios.

Sin embargo, situaciones diferentes se presentan en algunas zonas vulnerables. Mientras el nivel del río Magdalena presenta tendencia a bajar, el del agua en el embalse del Guájaro sube, lo que mantiene en alerta a los pobladores de corregimientos que viven a su vera, como La Peña, Aguada de Pablo, Las Compuertas y Santa Rosa, entre otros.



Con respecto al comportamiento del Magdalena, cuya cota de desbordamiento, medido en la estación San Pedrito es de 8, 28 metros, en comparación con el año pasado, cuando llegó a 7, 68 metros, se nota un descenso significativo, ya que empezó la semana en 7, 51 metros.

Facebook Twitter Linkedin

Las filtraciones de agua mantienen anegadas algunas fincas de la zona rural de Santa Lucía. Foto: Kronos

Mariela Pino, es quien se encarga de medir los niveles del río, en reemplazo de su padre Gaspar, enfermo e incapacitado para su histórica misión, y por ahora comenta que el Magdalena está dando un respiro, pero no se puede descuidar.



En municipios como Santa Lucía, a orillas del canal del Dique, lo miran de reojo, pero con recelo y sin dejar de vigilarlo, pero con algo de tranquilidad debido a su descenso, tanto que a la entrada del pueblo se construye un extenso muro que esperan los proteja de futuras subidas del caudal.



(Además : Bocas de Ceniza, la indomable desembocadura del río Magdalena)



A pesar de esto, algunas calles han presentado filtraciones, lo mismo que la zona que va desde el municipio a la vía oriental, mostrando sectores anegados.

La taruya cerca a pescadores de La Peña

En La Peña, corregimiento de Sabanalarga, son pocos los pescadores que salen a realizar sus faenas en el embalse del Guájaro, la taruya mantiene sus canoas atracadas junto al muro de contención que protege el pueblo. Para poder entrar y salir, los peñeros deben luchar contra la planta que los mantiene sitiados.

Facebook Twitter Linkedin

En el corregimiento de La Peña algunas viviendas ya reportan afectaciones por las aguas del embalse del Guájaro. Foto: Kronos

“El viento de esta época, llamado Vendaval, trae la taruya desde La Aguada y nos encierra durante varios meses, solo a final de año, la brisa la devuelve y nos limpia esta parte del embalse, mientras tanto sufrimos mucho porque no podemos trabajar ni buscar nuestro sustento.” comenta Pedro De la Hoz, pescador de 81 años, angustiado por la situación que viven.



Pero no solo la taruya los preocupa, el nivel del embalse ha subido más de lo normal, situándose en 5, 32 metros, cuando su nivel máximo es de 5, 20, esto debido a las intensas lluvias de la temporada. Las consecuencias se sienten en varios sectores, por un lado, algunas casas cercanas al embalse tienen filtraciones de agua, tanto en sus patios como en su interior y, por otro lado, el turismo, una de las principales fuentes de ingreso, se ha alejado por temor.

Aquí aún no estamos anegados, pero si ha subido el nivel por las lluvias, sin embargo, los turistas se alejaron por una mala información FACEBOOK

TWITTER

José Domingo Ariza, presidente de la Asociación gastronómica de La Peña hace una lectura de lo que están viviendo, “Aquí aún no estamos anegados, pero si ha subido el nivel por las lluvias, sin embargo, los turistas se alejaron por una mala información, pensando que no podían llegar a disfrutar de nuestros restaurantes y estaderos, lo cual no es cierto”.



Según Ariza, las ventas han bajado en un 90 por ciento, “De 1500 personas que nos visitaban en un fin de semana, solo 300 llegan y hemos tenido que salir de trabajadores, de 125 bajamos a 60 en los 7 negocios del sector”, manifiesta, esperanzado en que el turismo se reactive.



(No deje de leer : Barranquilla: paseo en bicicleta para promover la prevención del cáncer de seno)



Un panorama de contraste se vive en el sur, las manifestaciones de los habitantes de municipios y corregimientos apuntan a lo mismo, un llamado a las autoridades para que nos los abandonen y sigan con sus medidas de prevención, mitigación y diligencia de ayudas, para enfrentar las cíclicas arremetidas del invierno.

Agencia Kronos

Especial para EL TIEMPO

Sur del Atlántico