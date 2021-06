Siete capturados dejan manifestaciones en Barranquilla

El día 28 de la protestas en Barranquilla dejó siete manifestantes detenidos, la destrucción de un monumento histórico, sumados ataques vandálicos contra una estación de Transmetro, la sede de la antigua escuela de Policía y señales de tránsito.



En estos momentos las autoridades evalúan los daños al monumento a Cristóbal Colón, localizado en la carrera 50 con calle 55.



(También: La despulpadora de frutas de $ 700 millones que se pierde en la maleza)

La estatua fue tumbada por los jóvenes manifestantes, quienes luego de arrancarle la cabeza, la arrastraron durante la marcha.

Facebook Twitter Linkedin

Los manifestantes arrastraron la cabeza del monumento de Cristóbal Colón. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Según expertos este monumento, de mármol de carrara, fue donado por Italia a Barranquilla en 1892. Fue hecho por Giuseppe Tomagnini cuya familia montó el primer ‘laboratorio’ de Mármol en Pietrasanta hacia 1842.



(No deje de leer: 28J: el día que cayó la estatua de Colón)



Expertos en restauración en esta capital aseguran que será muy difícil restaurarla. Además enfatizan que se llevaron la cabeza, que es la parte más importante del monumento.



La Policía informó que luego de finalizar las marchas, se presentó un bloqueo en la Avenida Murillo con carrera 21, donde algunas personas vandalizaron una estación de Transmetro e intentaron derribar una cámara de control de velocidad.



Posteriormente, varios jóvenes intentaron ingresar a la antigua sede de la Escuela de Policía Antonio Nariño. En la tercera vez que en menos de un mes los manifestantes atacan a estas instalaciones, ubicadas en el barrio Carrizal, sur de la esta capital. Para controlar la situación la Policía utilizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



(No deje de leer: Capturan a cura en Cartagena señalado de abusar a una menor)



Los siete jóvenes fueron trasladados a la Unidad de Convivencia y Justicia y no se reportaron personas lesionadas.

BARRANQUILLA