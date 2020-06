Siembra Barranquilla mantiene sus metas pese a verano y pandemia

El programa Siembra Barranquilla, encargado de arborizar y del paisajismo en los parques, plazas y espacio público –además de su mantenimiento– tiene verde buena parte de la ciudad. Alberto Salah, el director de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), que tiene a su cargo el plan, habló con este diario de esa transformación que es regresar al pasado fresco.

¿Cómo surgió Siembra Barranquilla?



En los últimos 12 años la ciudad ha venido transformándose y renovándose, pero todas estas obras requerían de una integralidad, de un importantísimo componente ambiental conectadas a la realidad y a la naturaleza que Dios nos ha creado.

Estas cosas permitieron que a partir del nacimiento de un proyecto tan importante como ‘Siembra’ pudiéramos integralizar todas y cada una de las grandes obras de Barranquilla, entendida desde el punto de vista de trópico bajo, sometida a condiciones climáticas extremas, desde la perspectiva de ser una ciudad en donde no existía una adecuada calidad de aire.



Siembra Barranquilla nace como un proyecto de arborización, que suma y aporta para bajar las temperaturas, para prevenir las enfermedades, que lleva a mejorar la calidad del aire, que lleva a generar factores de protección ambiental frente al polvo, al ruido, y esa es precisamente la motivación que el gobierno ha tenido para poder ser serio y responsable frente al tema del medioambiente.



Recuperar parques va de la mano al programa, ¿esos lugares abandonados son casi totalmente verdes?

Precisamente cuando arrancamos hace cerca de 10 años con la recuperación del primer espacio para la ciudad siempre se quiso tener en cuenta el deseo, el querer de la gente sin dejar de pensar en el medio ambiente. Ese deseo se sustentó en la oportunidad o en la alternativa del ciudadano de tener un espacio para divertirse, para desarrollar actividades, que la gente se sintiera segura en ello.



En un acto de responsabilidad, en el primer gobierno de Alejandro Char, arrancamos siempre pensando en que al menos el 30 por ciento de dichos espacios públicos tuvieran un componente importante y así lo hicimos durante la administración de Elsa Noguera, donde se dieron los primeros pasos de recuperación de parques, pasando por el segundo gobierno de Char, en donde se consolida ya la gran estrategia de ‘Todos al Parque’ y se le suma el proyecto ‘Siembra’. Hoy por eso ya la gran mayoría de nuestros proyectos de recuperación incluye el 40% al menos de zonas verdes.



La meta de sembrar 250 mil árboles en cinco años, ¿se atrasó con la emergencia sanitaria?



Al 31 de diciembre de 2019 se llegó a la cifra de 101.285 árboles. Si bien es cierto, este año habíamos trazado una meta importante de sembrar cerca de 40 mil árboles, pues no solo el tema de la pandemia, sino también el exceso de temporada veraniega, de alguna manera ya habría comenzado a llevar un poquito a detenernos. Este año hemos limitarnos un poquito en cuanto al proceso de siembra y nos hemos concentrado más en el tema del mantenimiento y de la operación de nuestro vivero distrital para poder preparar más y mejor forma de todos y cada uno de los árboles que vamos a transplantar.



Nuestra gran aspiración, luego de terminado este proceso, es poder tener unas bases, estructurales claras, para que al final de este año podamos arrancar ya propiamente con nueva arborización, pero la meta es clara en el gobierno de Jaime Pumarejo de convertir a Barranquilla en una biodiverciudad y uno de los sustentos es la siembra de 150 mil árboles en cuatro años.



¿Cuál es la zona que más necesidad tiene de arroparse de verde? Pareciera que el sur…



No hay duda. Nosotros estamos planteando en algunas zonas que son conocidas como alto riesgo, poder crear alrededor de ellas algunos bosques urbanos que se conviertan en barreras y protectores ambientales. Estos protector van a beneficiar a zonas del suroccidente, a la metropolitana y en algunos sectores que están cercanos a la Circunvalar. Ya hoy contamos con bosques urbanos en el sector El Rubí, en Villas de San Pablo, en Caribe Verde, en El Pueblito,



Después de sembrar el último, ¿ ya se proyecta algún plan de mantener o reforzar el programa?

Desde el primer día que arrancamos Siembra Barranquilla, la consigna fue mantener y sostener todo lo que se iba haciendo, esa es la meta de este gobierno.



¿Cómo es el tema de los árboles recuperados relacionados a los parques?



Barranquilla, gracias a la recuperación de parques, ha lo grado, al menos 15 mil árboles que antes estaban muertos, que antes estaban enfermos, que antes eran víctimas de la pajarita, el comején y de muchos otros parásitos y enfermedades. Ellos pudieron volver a vivir. Con eso hemos logrado que en cada parque de la ciudad de Barranquilla cuenta hoy con un excelente arbolado, que de alguna manera se convierte en un pulmón para todo el entorno y todos los alrededores de los parques.



Así que hoy, los parques de Barranquilla no solamente se constituyen en una oportunidad y en una alternativa para que el ciudadano desarrolle actividades, sino también constituye en una alternativa en la posibilidad para que los ciudadanos interactúen y se conecten con la naturaleza.



