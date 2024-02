Si viene a Barranquilla al Carnaval: cójala suave, no deje que otro le dañe la fiesta

Este sábado inicia en firma la fiesta popular más grande de Colombia: los Carnavales de Barranquilla.



(Además : En video: pasajeros celebraron el Carnaval de Barranquilla en vuelo que salió de Bogotá)



La fiesta inicia con su majestuosa Batalla de Flores, desfile que congrega a barranquilleros y personas de todo el país y el mundo.

La primera recomendación que se le hace a los visitantes, en especial a los que por primera vez vienen a esta fiesta, es que si se piensan meterse de lleno en los eventos del Carnaval fiesta hace falta mas que un sobrero, una mochila y una camiseta carnavalera: hay que cogerla suave, es decir entender que está en un evento masivo en donde el contacto e interacción con otros es inevitable.

Más de 140 grupos folclóricos, comparsas, danzas, cumbias, disfraces individuales y colectivos protagonizarán el recorrido de la Batalla de Flores. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

No se altere si le echan o cae maicena, espuma o harina, tome con calma las filas, no se estrese por las congestiones en algunas vías, disfrute de los disfraces y parodias de esos personajes que están en cada esquina tratando de ganarse unos pesos en las fiestas.



El buen carnavalero más allá de ser un bailador y mamador de gallo, es una persona que está de buen ánimo hasta para aguantar el sol y el calor que por estos días es alto. Contágiese de ese ambiente.



No olvide ser cortés con la persona que lo saludan aún sin conocerlo, es algo muy propio del barranquillero.



Evite los tumultos, ahí lo pueden robar, ladrones hay en todas partes esperando que les den papaya, y a las personas con alto grado de alicoramiento.



Mucho mejor si asiste a los eventos en grupo, en especial si va con mujeres, niños y ancianos.

Recomendaciones de comportamiento y movilidad



Llegue temprano.

Use el transporte público.

Si va a ingerir licor, no maneje, llame a un conductor elegido.

Localice las salidas de emergencia, vías de evacuación, servicios de salud y socorristas cercanos al sitio donde se ubicará.

No obstruya ni ocupe las vías de circulación, bocacalles y vías de ambulancias y bomberos.

Si va acompañado o en grupo, acuerden un lugar de referencia para encontrarse en caso de separarse, pérdida o emergencia.

Finalizado el evento, evacue el lugar ordenadamente, siguiendo las recomendaciones de los servicios de vigilancia y logística.

No sobrepase los perímetros de seguridad delimitados con vallas o cintas.

Evite subirse en andamios o elementos que hagan parte de los escenarios de los espectáculos.

Evite portar altas sumas de dinero y objetos de valor.

Cuide su salud

Si toma medicamentos, no olvide hacerlo antes de salir de casa.

Usar ropa fresca y mantenerse hidratado.

Usar protector solar.

Si va a consumir licor, acuda a sitios autorizados para comprar.

Evitar los excesos de comidas y bebidas que puedan provocar intoxicaciones.

Ante cualquier emergencia llame a la línea 123 y de orientación en salud: 6053793333.

Respeto por la convivencia



Disfruta del Carnaval respetando los derechos del otro, no tire espuma ni talcos a los bailarines y hacedores.

Respeta el espacio y los derechos de los demás asistentes a eventos masivos.

Mantenga limpia la ciudad: use papeleras y recoja la basura para preservar el entorno.

Sea tolerante.

Avise a sus familiares sobre los lugares donde estará. Una comunicación clara siempre es clave.

