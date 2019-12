Si va al estadio, tenga en cuenta estas sugerencias de movilidad

Usar transporte público y llegar temprano puede resultar clave.

Hoy se disputará a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el partido Junior – América, correspondiente a la serie final de la Liga Águila. Teniendo en cuenta la afluencia de público las autoridades locales han desplegado un operativo para garantizar la movilidad de quienes pretenden llegar al escenario.



Las recomendaciones son las siguientes:



- Teniendo en cuenta que el parqueadero del estadio será reducido por aspectos logísticos y que estará cerrado desde las 6:30 p. m., se recomienda no llegar al escenario en vehículo particular. Transmetro, buses y taxis surgen como opciones.



- Las puertas del estadio se abrirán al público a partir de las 4:00 p. m. Entre más temprano se llegue al escenario se evitarán congestiones.



- No estacionar en lugares prohibidos es un aspecto a tener en cuenta. Quienes lo hagan se expondrán a fuertes sanciones.



- Antes y después del partido estarán en el perímetro (Circunvalar, Murillo y Avenida Las Torres) 80 agentes de Policía de Tránsito y 60 Orientadores de Movilidad.



- Respetar y estar atentos a las órdenes de la Policía de Tránsito.



- Se mantendrán antes, durante y después del partido controles para medir los niveles de alcoholemia en los conductores.