Desde tempranas horas de este sábado, un grupo de niños y jóvenes del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, se dieron cita para recibir a la artista Shakira, que estará inaugurando el megacolegio Nuevo Bosque.



Con 6.000 metros cuadrados, esta obra, construida en cooperación entre su Fundación Pies Descalzos y la Alcaldía de Barranquilla, impactará alrededor de 1.000 estudiantes anualmente, que realizarán sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede.

Además, será un centro comunitario que abrirá espacios de desarrollo para padres, madres, acudientes y demás miembros de la comunidad.



“Hemos sido testigos del impacto que tienen las infraestructuras de los colegios y la educación en las niñas, niños y jóvenes en Colombia y seguiremos apoyándolos a través de espacios adecuados para su aprendizaje y proyectos educativos que refuercen sus habilidades y talentos en su presente y en su futuro”, asegura la directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra.

Los niños son más felices con este nuevo plantel educativo. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

El barrio El Bosque agradece a la artista



La comunidad del barrio El Bosque celebra la presencia de la hija más ilustre de la ciudad.



Con carteles, pancartas y hasta cuadros con el olor fresco de la pintura, jóvenes en su mayoría se acercaron hasta el megacolegio para expresarle su agradecimiento a la intérprete de ‘La tortura’, ‘Ojos así’, ‘Inevitable’, entre otros.



"Es una alegría inmensa para nosotros. Shakira nos ha brindado muchas alegrías y es un personaje muy importante para el mundo, y que esté aquí inaugurando este colegio nos llena de orgullo”, dijo Juan David Pérez.

, Janny Michel Puerta, de 19 años, llegó con un cuadro en pintura en óleo con la imagen de la barranquillera. Foto: Kronos

Por su parte, Janny Michel Puerta, de 19 años, llegó con un cuadro en pintura en óleo con la imagen de la barranquillera.

“Lo hice anoche, cuando me enteré que había llegado a la ciudad y que tenía la posibilidad de poder entregárselo. Lo empecé a las 8 p. m., hasta las 12 :3 la noche y continué esta mañana a las 6 para terminarlo a las 9”, dijo emocionada.



Janny quiere agradecer con este cuadro, la oportunidad que le da a muchos niños y jóvenes de poderse educar.



“Ojalá pueda recibirlo de parte de toda la comunidad por todo este proyecto que beneficia a los chicos de acá del Bosque”, dijo la joven, que cursa primer ciclo de pintura en la Escuela Distrital de Arte.



“Es un icono de aquí de Barranquilla y me inspira, nos inspira. Si ella pudo llegar lejos, nosotros también lo podemos hacer”, aseguró.

El proyecto



El colegio Nuevo Bosque, que inició su construcción en 2018, es ahora una realidad en el barrio. La institución tuvo una inversión de más de 16.000 millones para construir 22 aulas regulares, 4 aulas de prescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad puedan aprovechar.

Flor Díaz Ospino

Periodista EL TIEMPO

Barranquilla

