Vistiendo un pantalón y camisilla verde, unos tenis, con actitud fresca y radiante, llegó Shakira al acto de inauguración del Centro Educativo Nuevo Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.



La artista, por intermedio de su Fundación Pies Descalzos y la Alcaldía Distrital hizo entrega del megacolegio que beneficiará a más de mil niños anualmente en educación de básica primaria y secundaria.

Durante el evento la barranquillera presenció una serie de actos folclóricos protagonizados por estudiantes de la Institución Pies Descalzos de la Playa, que incluía bailes como puya, mapalé y un popurrí de canciones de la artista como “‘Waka Waka’ y ‘Hips Don't Lie’.

Con la motivación de seguir trabajando por la educación



La artista se mostró contenta y agradecida por la posibilidad de más niños con educación que representa este proyecto.



“Me siento feliz de compartir aquí con los niños que podrán disfrutar de este colegio, en nuestro país hay aún más de un millón de niños sin educación, pero hoy uno queda muy animado y con la motivación e inspiración de seguir trabajando por la juventud”, dijo.

Agradeció a todos los que se una u otra forma han hecho parte de lo que hoy es una realidad, y la importancia que está tiene en la comunidad.



“Han recorrido el colegio conmigo, saben que es una obra que debe continuar, que es un esfuerzo de muchas personas, porque solo haciendo equipo se consiguen objetivos. Solo espero que hayan salido inspirados y con ganas de hacer algo por la sociedad. El 90 % de estudiantes que ingresaron a la fundación han podido graduarse e ir a la universidad”, dijo la barranquillera.



Shakira deseó “que no haya un solo niño por fuera del sistema escolar del país. Que de ese millón de niños que están desescolarizados podamos reducirlo a cero. Que la guajira sea atendida, que no sigan muriendo niños por desnutrición que se lleve comida a las escuelas, pero que el Estado se comprometa”.

Bilingüismo en las nuevas generaciones

La cantautora, a través de su experiencia quiso hablar d dls importanci a del bilingüismo en la nuevas generaciones.



“Aprendí tarde el inglés, a los 21 años, pero me cambió la vida para bien. Me abrió todos los caminos y siempre he sido insistence en promover el inglés. Me alegra que hemos coincidido en eso con el alcalde que ha hecho un gran trabajo con el bilingüismo. Se nota la transformación en tan poco tiempo. Un Niño evoluciona tan rapido y por eso para quienes hacemos educación no es tiempo perdido”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que “es un día muy feliz para Barranquilla. Tenemos a una hija amada de la ciudad poniendo a soñar a niños y niñas de este colegio y de gran parte de la ciudad”.

Shakira en el colegio Nuevo Bosque de Barranquilla. Foto: Kronos

El mandatario indicó que la educación es el legado más importante que se debe dejar a la sociedad.



“De parte de millones de barranquilleros queremos agradecer por este regalo. Vivimos en una ciudad que ve el futuro con optimismo”, dijo Pumarejo.



Esta obra es producto de una alianza entre la Fundación Pies Descalzos, la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación ‘Ia Caixa’, la Fundación FC Barcelona, y la Fundación Educativa LCI.

Un centro de educación comunitario



Con 6.000 metros cuadrados, el colegio Nuevo Bosque – Pies Descalzos impactará alrededor de 1.000 estudiantes anualmente, que realizarán sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede.

Además, será un centro comunitario que abrirá espacios de desarrollo para padres, madres, acudientes y demás miembros de la comunidad.



El proyecto, que inició en 2018, es ahora una realidad en el barrio Nuevo Bosque. El colegio tuvo una inversión de más de $ 16.000 millones para construir 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad puedan aprovechar.

Flor Díaz Ospino

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla​

