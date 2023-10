Video: se inundó el colegio que entregó Shakira en Barranquilla tras el primer aguacero

La fuerte lluvia que se registró en la tarde de este viernes en Barranquilla provocó una inundación en la Institución Educativa Distrital (IED) Nuevo Bosque Pies Descalzos, colegio que fue entregado por Shakira hace menos de un mes.



En videos que fueron difundidos en las últimas horas, a través de las redes sociales, se logra observar que uno de los patios y la zona de acceso del plantel quedaron totalmente anegados.

Incluso, se puede ver cómo algunos menores juegan en medio del agua sucia, mientras algunos vecinos del sector muestran que la inundación les cubre el pie y les supera el tobillo. “¡Uff! Ha ido bajando”, dijo una ciudadana.



La encargada de alertar sobre lo sucedido fue la edil de la localidad Suroccidente de Barranquilla, Paula Sanjuán, quien se mostró preocupada por las condiciones en las que quedó el colegio, ubicado en el barrio El Bosque, tras enfrentar su primer aguacero.

Solicitamos secretaria de educación @alcaldiabquilla @BibianaRinconL @jaimepumarejo @shakira sobre esta obra recién inaugurada colegio Pies Descalzos en el barrio el Bosque, interventoria, por mala ejecución de la obra por parte del contratista. @AtlanticoEmi @JorgW pic.twitter.com/NWaXEvH9AS — Paula Sanjuan actual Edil Suroccidente. CR 87 (@paulasanjuan15) October 6, 2023

“Estamos aquí en el colegio Pies Descalzos, aquí en El Bosque. Pasamos por aquí y observamos la mala ejecución de esta obra. Está llena de pura agua, entonces hacemos un llamado a la Secretaría de Educación que se haga presente y verifique qué fue lo que pasó con esta obra y dónde están los contratistas para que pongan la cara”, dijo Sanjuán.



La edil describió el lugar inundado como “una piscina” y, según los moradores del sector, la escena se repite cada vez que llueve en esta zona popular de la capital del Atlántico, por lo que solicitaron la intervención del Distrito.

El pronunciamiento de la Secretaría de Educación

Tras conocer las afectaciones “en el drenaje de aguas lluvias de la institución”, la secretaria de Educación Distrital, Bibiana Rincón, aseguró que se pusieron al frente de la situación, articulando con el contratista.



“Estamos haciendo todos los detalles y asuntos de posventa. Inclusive, no hemos mudado a todos los niños, solamente a los niños de transición. Es importante aclarar que no hubo afectaciones a los niños, que no hubo afectación en material pedagógico de la institución y ni siquiera de la infraestructura”, dijo la funcionaria.



Rincón insistió en que están trabajando en el tema y aprovecharán esta semana de receso escolar “para terminar los arreglos pertinentes”.

Más detalles de la IED Nuevo Bosque

Hay que recordar que el colegio Nuevo Bosque fue entregado oficialmente por Shakira el pasado 16 de septiembre, en medio de un acto que contó con muestras folclóricas y con el recorrido de los hijos de la artista barranquillera por sus diferentes áreas.



En la institución, se invirtieron 16.000 millones de pesos, cuenta con 6.000 metros cuadrados e impacta alrededor de 1.000 estudiantes anualmente, que realizan sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede.



Se construyeron 22 aulas regulares, cuatro aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y la comunidad puedan aprovechar.

