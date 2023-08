El runrún de que Shakira llegaba a Barranquilla se regó desde tempranas horas de este miércoles. La prensa de inmediato se trasladó hacia el aeropuerto de carga, contiguo al Ernesto Cortissoz de la capital del Atlántico, para tomar el mejor ángulo de la artista de las caderas no mienten.



(Lea: Inspeccionan obras de alcantarillado por inconformidades de comunidad en Barranquilla)



Sin embargo, la barranquillera no se dejó ver. Aterrizó cerca de las 11 de la mañana en un vuelo chárter con matrícula N358MY, procedente, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, de Mallorca, España.

Allí dejó a sus hijos Milan y Sasha con su padre, el defensor del Barcelona y de la selección de España, Gerard Piqué.



Según información consultada por este medio, la cantante llegó a visitar a sus padres, quienes residen en el norte de la capital del Atlántico.



Vale la pena recordar, que su padre, William Mebarak, fue intervenido el pasado mes de junio con una válvula Hakim para combatir la hidrocefalia. El procedimiento médico se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena.



(Además: Atlántico: dos casas en zona rural de Puerto Colombia tendrán humedales artificiales)



Mebarak Chadid ya había sido intervenido en una clínica de Barcelona (España) en el año 2022.



La cantante ya había estado en la capital del Atlántico entre el 26 de mayo y el domingo 28 de mayo, acompañada por sus hijos Milán y Sasha, y hospedándose, según se conoció después, en la zona turística de Caño Dulce.

En un comercial

Facebook Twitter Linkedin

Este es el segundo comercial que Shakira hace para esa marca de papas fritas. Foto: Tomado de Instagram: Shakira / Captura de pantalla YouTube: Shakira América Fans

El talento de la barranquillera no solo es conocido en la parte musical. Hace poco se conoció que era la protagonista del comercial de una reconocida marca de papas fritas.



(También: El estudiante barranquillero que ganó oro en olimpiada internacional de matemática)



Allí, se ve a la colombiana interpretando un tema del género salsa. La canción es 'Ven, devórame otra vez' y ha despertado los comentarios de miles de internatutas.



"Se ve demasiado preciosa, no me gusta la salsa, pero a esta Diosa de verdad le quedan todos los géneros", dice uno.



Mientras que otro escribió: "Bella todo lo que hace es oro".