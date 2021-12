Barranquilla ha sido cuna de grandes artistas musicales, versos y rimas que han quedado en los oídos de los colombianos y en otras partes del mundo. Shadia Maraby Giraldo, con 20 años, es la nueva promesa del género urbano de ‘Curramba, la bella’.



(Lea también: El mensaje con el que Jaime Pumarejo anuncia separación de su esposa)



Hace dos meses hizo el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Insomnio’, un tema que los seguidores del reggaetón han acogido de muy buena manera por la plausible unión de su voz con el género.

“Lanzamos el video por YouTube el 8 de octubre y hoy ya contamos con más de 230.000 vistas. Además, ya tuve una presentación en Barranquilla y el público gritó, bailó y cantó como si ya conociera la canción”, expresó Maraby.

El comienzo de su carrera

Facebook Twitter Linkedin

Apenas el año pasado, Mabary se lanzó como solista, tras pertenecer al grupo ‘Trilemma’. Foto: Prensa Shadia Maraby

La artista comenzó su carrera musical desde que estaba en el colegio. Cuando tenía 14 años ingresó a un grupo, conocido en la ciudad, llamado ‘Trilemma’, en el que le cantaban a las niñas y adolescentes que buscaban letras suaves, románticas y con ritmos de pop.



“Nos separamos el año pasado por motivos de pandemia. En el grupo pasaron varias cantantes. Duré tres años con las últimas chicas que estuvieron en ‘Trilemma’. Yo era la menor, teníamos bastante diferencia de edad y yo quería hacer reggaetón”, mencionó.



Por tal motivo, fue el año pasado que Maraby decidió grabar su primer sencillo en Miami, luego de graduarse del colegio en 2019. Como ‘Trilemma’ ya había firmado un contrato anteriormente con la disquera Rich Music Ltd, la barranquillera tuvo la oportunidad de conocer a la cantautora y el productor que le iban a colaborar con la producción de Insomnio.



“Itzza Primera y Symon Dice me colaboraron con la letra y la composición de los ritmos de la canción. Yo quería algo que me representara, por eso elegí toda la temática en torno al género urbano y el reggaetón. Yo propuse los colores que quería manejar y ellos eligieron la locación, por eso grabamos en Bogotá”, dice Maraby.

En noviembre de 2020, la cantante decidió ser solista y en junio de este año empezó a grabar el disco con la cantante venezolana, radicada en Medellín, y el compositor estadounidense.



“Por el momento quiero moverme entre sencillos, aunque ya tengo varias canciones para un álbum. Por ahora espero lanzar mi próximo sencillo después de mitad de enero de 2022”, dijo.

(Le puede interesar: La cifra de lesionados con pólvora que va creciendo en el Atlántico)

El cambio en la tarima

En el grupo, cuando cantábamos pop, no me sentía tan identificada con el género porque a mí me gusta en tarima dar un show FACEBOOK

TWITTER

Apenas Shadia vio que su destino musical le mostraba un rumbo como solista, quiso que su gusto por el baile se viera reflejado en las nuevas letras que la iban a representar como cantante.



“En el grupo, cuando cantábamos pop, no me sentía tan identificada con el género porque a mí me gusta en tarima dar un show, y yo siento que el reggaetón se presta mucho para eso por los beats, los cambios del bajo y todo eso que presta mucho para hacer un show en tarima”.



La temática de la canción no se define por ser una composición con destellos de ritmos suaves y una figura sensual, ya que tiene un enfoque de género para posicionar a la mujer entre las letras del género urbano.



“Es una canción de una mujer para las mujeres. No quise hacer lo de siempre para que fuera un tema que se le dedica a los hombres. ‘Insomnio’ es para dedicársela a las mujeres”, comentó la barranquillera.

En el video de su canción, quería mostrar a una mujer fuerte y empoderada. Los versos hablan del control que tiene la mujer de sí misma y el orgullo que siente por ser la ‘más chimbita’ ”.



“Aunque me he presentado en vivo en Miami, cuando viví allá, mi plan es darme a conocer primero en mi país. Siento que los artistas siempre vuelan, se van del país y se les olvida que primero deben ganarse a su gente”.



Estefanía Pedraza Bautista

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

Más contenidos de Colombia:

- Agrupación de artista vallenato Omar Geles se accidentó en Córdoba

- Buscan a niño que cayó al río Magdalena en puente de Flandes, en Tolima

- Cinco muertos y cuatro heridos deja tragedia vial al sur de La Guajira