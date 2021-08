Unos 50 conductores del Transmetro entran en paro por falta de pago

A esta hora el servicio de Transmetro funciona con restricciones, luego que un grupo de unos 50 conductores decidieran paralizar la operación por falta de pago y reclamando mantenimiento a los buses.



Los conductores pertenecen a la empresa Metrocaribe, uno de los dos operadores del sistema masivo de transporte público de Barranquilla y su área metropolitana.



Los conductores aseguran que se les adeudan dos quincenas del sueldo y dos bonos de pago. Además denuncian el mal estado de los vehículos, al asegurar que el miércoles de 44 buses que salieron a cumplir las rutas 21 se vararon por fallas mecánicas.

#AEstaHora nuestro Sistema opera con una baja sensible de flota ante la decisión de los operadores de @Metrocaribe de no salir.



Pedimos a nuestros usuarios comprensión y paciencia. Trabajamos para brindarles un mejor servicio. #TransmetroTeAcompaña pic.twitter.com/qY1PNqrl2W — Transmetrobaq (@transmetrobaq) August 5, 2021

“La suspensión no sirve, tampoco el aire acondicionado, en una oportunidad sentí que me ahogaba por el fuerte calor dentro el automotor que siempre van llenos de pasajeros”, Mario Lacouture, vocero de los conductores, en dialogo con Emisora Atlántico.



En estos momentos la gerencia de Transmetro busca la implementación de un plan de contingencia.

BARRANQUILLA