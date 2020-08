Sergio Amarís, con siembra de talento y motivación

El mundo musical lo tiene presente como acordeonero y compositor, gracias a la explosión que vivió a partir de los años 80 con la agrupación Estrellas Vallenatas.

Aunque allí no quedaron sus intenciones melódicas, ‘Te amo a ti’, ‘Obsesión’ y otros temas le dieron un lugar en los recuerdos de una generación.

Con el paso de los años siguieron llegando las gestas musicales, que incluyeron participaciones en el Festival de la Leyenda Vallenata, recorridos profundos por las múltiples maneras del folclor colombiano, al igual que un proyecto que no se alcanzó a ejecutar, debido a la repentina aparición de la muerte.



“Estaba a muy pocos pasos de cumplir uno de mis grandes sueños, que es grabar salsa con acordeón. Todo estaba listo para que el cantante de aquel proyecto fuera Polo Montañez y en esos días se dio el accidente que derivó en la muerte de ese extraordinario artista. Tocó levantarse y continuar”, recuerda Amarís, tras un suspiro.



Y ni hablar de lo hecho junto a Armando Manzanero. Junto al célebre cantautor mexicano, Amarís realizó una antológica grabación.



“El maestro se iba a presentar en el reinado de Cartagena. En ese tiempo yo había grabado 'Mírame fijamente' con Vetto Gálvez, y fue un éxito. Él (Manzanero) escuchó la canción y de una vez quiso cantarla en su presentación. Me llamaron y grabé el acordeón. Fue una experiencia maravillosa por el gran artista que es, un hombre que ha traspasado todas las fronteras con su música”, expresa con nostalgia.

Otra faceta

Situaciones de su diario vivir le permitieron siempre mantener el hábito de formularse muchas preguntas. Fue así como llegó a reflexionar más a fondo sobre aspectos del comportamiento humano y su talento de compositor tuvo un viraje.



“Sin que fuera una estrategia, sencillamente con mucha naturalidad comencé a componer letras que defino como motivacionales. Además me sentí con el impulso para ser por primera vez intérprete de mis canciones y el tema de esta manera fue adquiriendo una mayor fortaleza”, cuenta el artista.



‘Decisión’, ‘Pasó’ y ‘Ni te creo’ fueron las canciones que funcionaron como piedra angular de un nuevo proceso comenzado por Amarís, quien entre Colombia y México, país en el que reside hace nueve años, se desempeña además de músico como un exitoso ‘coach’.



“Esta experiencia me ha representado un valor agregado, en el cual parto de la naturalidad de las preguntas y me enfoco en desmitificar muchas ideas con las que siempre nos matricularon en el miedo. De niños nos decían, por ejemplo, que si nos reíamos mucho al rato íbamos a llorar. Esta es una manera de negar la alegría, o de hacerla efímera en las aspiraciones de quien va creciendo”, reflexiona.



Conferencias abarrotadas, en las que Amarís emplea la música como herramienta para la programación neurolingüística, se han ido haciendo frecuentes en Colombia y México.



Tampoco faltan los refranes llenos de cadencia en la entonación. Uno de los que más desata el ánimo de sus seguidores es: “Toda vez que se haya dicho que no se puede hacer algo, la victoria del desgano te cubrirá por completo. Y si sigues repitiendo que no puedes no podrás”, al igual que: “Sin prisa pero sin pausa, el tiempo te enseñará que una voz que se repite, te hace más y más completo, pero no en la competencia, sino en completo animal”.



En estos espacios se basa en la sensibilidad diferencial del artista para conmover con mensajes explícitos y tácitos, ayudado de voz, guitarra y acordeón.



“La gente cuando me acompaña comienza a reflexionar acerca de la mirada que suele tener del artista, principalmente de quien se dedica a la música. Más allá de los componentes académicos que brindan estructura, existe una manera de mirar el mundo, la vida misma, que al ser transmitida de forma clara y respetuosa, entrega otra mirada y el público ya no solamente nos contempla como gente que hace bailar a otra”, afirma conmovido.



Dentro de su extensa lista de composiciones, que sobrepasa las 300 letras, Amarís ha extendido la lista de las que cuentan con el claro enfoque de la motivación. “Creé en lo que no ves con base en la experiencia. Lo visible una vez no lo fue”, suele decirle Carolina Ortiz, su esposa.



En el correr del siglo XXI se ha ido acentuado como necesidad en muchos círculos sociales el lenguaje de los ‘coach’, quienes con su tono saben llegar a millones de personas, sin que motivos doctrinales o étnicos representen una barrera.



Existen libros y más guías lúdicas, mecanismos por medio de los cuales, muchos expertos aseguran que hay siete, diez o una docena de pautas para quienes se dediquen a motivar. Amarís parece vivir sin mayor esfuerzo con todas las características que conducen a hacer la diferencia.



Enfocarse en los seres que tiene a su alrededor y saber escuchar sus inquietudes, entregando posteriores consejos con los que se eleva la consciencia, son todas habilidades que hacen parte del espontáneo hombre, que entiende la música desde sus maneras más naturales.

Gestor en México

Amparado en talento y disciplina, este barranquilero --nacido el 31 de mayo de 1962, que creció en el barrio Boston y se hizo bachiller en el Colegio José Eusebio Caro--, que levantó ampollas cuando definió a Barranquilla como “ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones”, ha difundido su folclor en suelo azteca.



“De a poquito he ido convenciendo a un grupo de mexicanos de la capital, que no es igual a otras regiones a las que llega nuestra música, que el vallenato es lo mejor que existe”, cuenta entre risas, para luego añadir que la cumbia interpretada con acordeón es otra de sus máximas apuestas.



En Monterrey, donde la música vallenata tiene un alto nivel de popularidad, interpretada por colombianos y nativos, se organiza un festival de dicho género, del cual Amarís ha sido impulsor y ha participado como jurado.



“Tenemos una meta clara y es que en Valledupar se abra un espacio para que participen acordeoneros de otros países. Ya estamos haciendo una gestión que no resulta nada sencilla, pero confiamos en que tendrá resultados. Así es como se dará la verdadera internacionalización del vallenato y no es algo a lo que debamos temer. Los puertorriqueños nunca nos prohibieron tocar salsa y hemos dado excepcionales artistas. Nadie antes nos prohibió el bolero. Tampoco los mexicanos dijeron que de este lado no podían existir mariachis”, concluyó entre sonrisas.

