Ser madre y doctora en la era del covid-19

Turnos de 24 horas en la sala de urgencia, encargada de hacer el triage a los pacientes con molestias respiratorias, viendo pasar a su lado casos positivos de covid-19, junto a la seguridad de no llegar a casa a abrazar a su hija, sino a bañarse y dejar su ropa en un recipiente con agua caliente y cloro son parte de la vida cotidiana de Amalia Pino, madre y médico general que hace frente a la pandemia del coronavirus.

“En mi trabajo cumplo con todas las precauciones y todo esto he sumado un protocolo que he establecido en mi casa. Mi hija Luciana tiene 5 años y mis padres son adultos mayores. Entonces cuando estoy llegando les aviso y todos se quedan en el segundo piso. Me baño, mi ropa se mete a lavar de una vez y me ven ya después de casi una hora”, cuenta la doctora, quien presta servicios en el Hospital Universidad del Norte.



“Toda esta situación de la pandemia ha traído muchas complejidades, pero para mí en particular debo decir que me cuesta mucho haber disminuido en un 95 por ciento los abrazos a mi hija y el tener que dormir en un cuarto distinto. Algo que me alegra es ver la forma en la que ella es consciente y nos manda a lavar las manos a todos en la casa”, añadió la galena, egresada de Uninorte.



En el retorno la preocupación siempre acompaña por todo lo visto en el trabajo. Las emociones no son ajenas y la doctora Pino ha tenido espacios para llorar.



“Me han estremecido muchas cosas, como el hecho de ver la falta de precauciones de muchas personas y la forma en la que eso agrava la situación y nos pone en peligro a todos, pero en particular pude ver a una mujer de 44 años, quien entró caminando al hospital y pasadas ocho horas falleció. Sentí impotencia, pues se hizo todo, ¡pero el covid-19 es algo muy fuerte!”, contó con el tono que diferencia a una madre, que además cuida a muchos.

Tiempo compartido

Antes de que se viviera en Colombia el Estado de Emergencia que declaró el Gobierno Nacional, la doctora Pino estuvo junto a su hija en el colegio, donde compartió con niños, maestros y padres de familia charlas acerca del coronavirus.



Las maneras de prevenir fueron el énfasis. “A mi hija le quedó claro todo y la experiencia fue muy linda porque todos los chicos estuvieron muy atentos”, afirmó.



Una de las alegrías del presente es que este domingo, cuando se celebre el Día de la Madre, se encontrará en casa de descanso.

