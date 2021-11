Sena ofrece 3.300 cupos para estudios presenciales en Atlántico

El Sena abrió una nueva convocatoria de formación presencial. Se puso en marcha hoy y se cerrará el 24 de noviembre, representando una opción para colombianos y migrantes venezolanos.



“En el departamento del Atlántico disponemos de 3.300 cupos de formación en programas de diferentes niveles como técnico en recursos humanos, mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, expresión dancística, panificación, cocina, calzado y marroquinería”, afirmó Jacqueline Rojas, directora regional de la institución.

Dibujo arquitectónico, mantenimiento de motores diesel, diseño e integración multimedia, sistemas, patronaje industrial, regencia de farmacia, gestión del talento humano, dirección de ventas, cosmetología y estética integral, enfermería, servicios de restaurante y bar, soldadura e instalación de redes, son otras de las opciones que se encuentran habilitadas.



En total son 89 programas de formación. Los interesados pueden acceder a diferentes niveles formativos: auxiliares, operarios, técnicos, profundizaciones técnicas y tecnólogos, de acuerdo a los horarios que más les favorezcan.



Es importante que todos los aspirantes pueden escoger un programa como segunda opción, siempre que no se encuentre seleccionado en el que inicialmente se postuló, contando además con un puntaje alto en las pruebas web.

Inscripción en cuatro pasos

1. Ingrese a: www.senasofiaplus.edu.co.



2. Ubique en la parte inferior izquierda el recuadro: ¿qué le gustaría estudiar?, seleccione el programa de su preferencia, la ciudad en la que desea estudiar y haga clic en ´buscar’.



3. Si está registrado en Sofía Plus, digite la información para inscribirse.



4. Si no está inscrito, cargue su documento de identidad vigente en Sofía Plus, entrando a la plataforma.



Para más información puede visitar la página web de la Entidad www.sena.edu.co, o comunicarse en Bogotá al 3430111 y en el resto del país al 018000910270.

