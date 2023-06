Las oportunidades de educación y empleo siguen surgiendo en el Atlántico, razón por la que el Sena regional abrió la segunda convocatoria del programa ‘English For Work’, la estrategia de inmersión en el idioma inglés pionera en el departamento para la vinculación laboral en el área de Contact Center & BPO.



El objetivo, de acuerdo con la institución, es impulsar la empleabilidad y el aprendizaje de una segunda lengua en los jóvenes atlanticenses, en alianza con las empresas más grandes del sector en la región, como Teleperformance, Atlantic International BPO, Sitel, Sykes y Lean Solutions, entre otras.

"Contamos con capacidad de formar a más de 1.000 personas cada mes. oportunidades de empleo hay, sobre todo en el sector BPO, aquellos que son técnicos, tecnólogos o profesionales, hablar un segundo idioma les permitirá tener clientes en el mundo", manifestó Jacqueline Rojas, directora del Sena Atlántico.



Este programa de formación complementaria está dirigido a todas las personas que tienen conocimientos básicos de inglés y quieran postularse a vacantes en compañías que requieran un nivel avanzado de esta segunda lengua.



Las personas que no tengan el nivel básico exigido podrán cursar los 10 niveles de inglés virtual de ‘English Does Work’ en la plataforma del Sena Sofía Plus, y prepararse para las próximas convocatorias de 'English For Work'.



Las inscripciones estarán abiertas desde este viernes 16 hasta el lunes 19 de junio de 2023. Los interesados deberán registrarse en la página del Sena.



Los requisitos

Tener 17 años en adelante

Disponibilidad de tiempo para asistir a la formación en el horario dispuesto

Interés en trabajar en el sector BPO

Actitud de servicio al cliente

