La dulce tradición que se toma el Caribe en cada Semana Santa

La pandemia del covid-19 cambió el orden de muchas costumbres en el mundo, pero la historia dirá que en el Caribe colombiano los dulces no faltaron en ninguna Semana Santa.

Un ejemplo claro es el que ha dado Maribel Hernández Valdez, quien tras no poder recorrer las calles como siempre acostumbró a hacer, aprendió a distribuir, con la ayuda de sus hijos, los ricos y variados manjares teniendo las redes sociales como principal plataforma.



“Mi mamá vendió siempre dulces, frutas y bollos. Así sacó adelante a su familia. Cuando comenzó todo el tema del pandemia del covid comencé a verla triste, se deprimía. Me decía que no le pasaba nada, pero todos entendíamos que le hacía falta su actividad”, comentó Omar Cassiani, su hijo.



Hasta hoy, Maribel es uno de los ejemplos de cómo mantener una tradición cuyo encanto radica en el sabor ancestral.



A partir de la recursividad de sus hijos, ha logrado hacer realidad una red de distribución en la que resultan fundamentales las redes sociales, principalmente Facebook.



Se suman a la cadena de distribución dos de sus hijos, quienes cumplen con el rol de domiciliarios.



“El ánimo de inmediato fue otro desde que comenzó a vender sus dulces, sin importar que no caminara por la calle. Tampoco estaba la posibilidad de acomodarse en un punto en la calle como es tradicional, pero con saber que iba a madrugar para prepararlos se puso bien contenta”, contó Cassiani.

Las expertas como Maribel Valdez que preparan aseguran que el buen ánimo es clave para el sabor final. Foto: KRONOS

A las 5 de la mañana ya estoy despierta y preparo hasta 14 ollas de dulces. Esto lo aprendí siendo niña

TWITTER

Los dulces son preparados con frutas, tubérculos y más ingredientes. Foto: KRONOS

Larga historia

Los dulces son parte de la idiosincrasia del Caribe colombiano y se enmarcan en la Semana Santa. Cuentan los abuelos que en antaño, en cada casa se preparaban ollas gigantescas de manjares, que luego se intercambiaban con los vecinos.



Con los cambios que trae cada época, ya resulta inusual que en una casa se prepare a gran escala, pues en la medida que se hicieron populares los hechos por las negras, principalmente las que habitan en el Suroccidente, resulta más sencillo comprárselos a estas.



Además, son poseedoras de secretos ancestrales que derivan en los sabores.



“A las 5 de la mañana ya estoy despierta y preparo hasta 14 ollas de dulces. Esto lo aprendí siendo niña cuando veía a mi madre. Me gustaba tostar el millo, preparar las alegrías y conocer cada secreto”, dice contenta Mari, como la llaman todos los que llegan a su enorme patio.



Coco, piña, papaya, mango, plátano, ñame, ajonjolí, corozo, ciruela, guayaba, entre muchos otros, son los sabores que aún se preparan en fogones de leña. De acuerdo a la dinámica de oferta y demanda, en ollas que guardan entre 5 y 50 libras.



Los recorridos por la ciudad que hacían decenas de mujeres conocedoras de la tradición, o el emblemático festival en el Parque Suri Salcedo, no tienen cabida por obvias razones en este tiempo.



Lo que sí es claro, es que Maribel, sus hijos y más familias, están dispuestas a endulzar donde corresponda. ¡Su saber alegra a cualquier confinado!

BARRANQUILLA

