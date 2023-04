La Arquidiócesis de Barranquilla trasmitirá a través de las redes sociales y su canal de Youtube la programación que celebrará durante la Semana Santa en la Catedral Maria Reina de esta capital.



Bajo el lema ‘caminemos juntos hacia la pascua’ la iglesia tiene colgada en sus redes sociales la programación de los actos que llevará a cabo a partir de este domingo dos de abril, cuando se inicia la máxima celebración de los católicos.

De acuerdo con esta programación los feligreses tienen su primera cita este Domingo de Ramos a las 7:30 a.m. cuando se cumplirá la procesión en la plaza de La Paz.



Luego siguen las eucaristías así: 8:00 a.m., 10:00 a.m. 12:00 m, 5:00 p.m. y 6:30 p.m.



Contrario a lo que muchos piensan, las semanas empiezan el domingo y no el lunes. Por este motivo, el Domingo de Ramos comienza oficialmente la llamada semana mayor o Semana Santa.

Qué se celebra el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos es el sexto y último domingo de Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa, un domingo del más alto rango, en el que no se permite siquiera la conmemoración de ningún tipo en la Misa, de acuerdo con la Conferencia Episcopal de Colombia.



Dado que este domingo es el comienzo de la Semana Santa, durante la cual los pecadores se reconciliaron, se le llamaba Dominica indulgentioe, cormpetentium y capitilavium por la práctica de lavado y afeitado de la cabeza como una preparación física para el bautismo.



Durante los primeros siglos de la Iglesia este sacramento era conferido solemnemente sólo en la noche del Sábado Santo.

