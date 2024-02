Los sectores del Atlántico y Barranquilla que este lunes 26 de febrero estarán sin luz

La empresa Air-e sigue con los trabajos preventivos de lavado y adecuación de redes eléctricas en poblaciones del sur del departamento del Atlántico y Barranquilla, programados para este lunes 26 de febrero.



Estas labores se llevarán a cabo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con el propósito de garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio de energía a sus usuarios.

Durante este periodo, por razones técnicas y de seguridad, varios circuitos permanecerán sin suministro eléctrico en los siguientes municipios y corregimientos:



- Circuito Suan: abarcando los municipios de Santa Lucía y Suan, así como el corregimiento Algodonal.

- Circuito Campo de la Cruz 3: afectando al municipio de Campo de la Cruz.

- Circuito Candelaria: impactando al municipio de Candelaria y al corregimiento Bohórquez.



Asimismo, en el municipio de Soledad se realizará el cambio de postes en mal estado en el horario de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, ubicado en la carrera 13B1 con calle 49, del barrio Soledad 2000.

Los cortes en Barranquilla

En lo que respecta a Barranquilla, Air-e continuará con los trabajos de mantenimiento de transformadores y redes eléctricas en distintos sectores, en los siguientes horarios y ubicaciones:



- Barrio El Prado:

- De 8:00 a.m. a 9:25 a.m.: Carrera 50 con calle 72.

- De 9:25 a.m. a 11:45 a.m.: Calle 74 con carrera 52.

- De 11:45 a.m. a 2:25 p.m.: Calle 74 con carrera 50.

- De 2:25 p.m. a 6:00 p.m.: Carrera 53 con calle 75, en Altos del Prado.



- Barrio Boston:

- Cambio de postes y redes programado de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 43 con calle 65.



Estos cortes programados, indicó la empresa, son parte de las medidas de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica, buscando así garantizar el servicio.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70