Sector inmobiliario de Barranquilla con altas expectativas de ventas

Barranquilla continúa avanzando, esta vez el sector inmobiliario se pone nuevas metas para recuperarse del bajón que el año anterior sufrieron, según Camacol Atlántico, para el 2019 se venderán entre 3.400 y 3.600 viviendas no vis en los estratos 4, 5 y 6.

Hace 10 años, en Barranquilla y su área metropolitana se construían 7 mil viviendas, cifra que se quedó en el pasado ya que actualmente se construyen de 13 a 14 mil anuales, “prácticamente se duplicó y esto radica en que antes no se tenía dónde comprar, ante todos teníamos que vivir arrendados”, afirmó el gerente de Camacol Altlántico, Miguel Vergara, durante el primer encuentro Ciudad Vimo 2019 que se realizó ayer.



Lo interesante de estas expectativas es que el mercado en los estratos 4, 5 y 6 de la capital del Atlántico por primera vez tiene ofertas para que las personas puedan elegir qué proyecto se acomoda a sus necesidades y presupuesto, además según manifestó Vergara “tenemos lugar a donde materializar nuestros sueños”.



“Ahora podemos mirar nuestro presupuesto y decidir dónde invertir, así nos ahorremos lo del arriendo y otros castos”, manifestó el Gerente de Camacol Atlántico.



El directivo afirma que este es un buen momento para comprar, ya que existen muchas ofertas lo que hace que los proyectos bajen sus precios para que la demanda aumente, “existen muchos proyectos, lo que hace que los precios disminuyen o se estabilizan”, apuntó.



Las viviendas de interés social (Vis) también cuentan con ofertas, las cuales serán discutidas a los interesados desde este 4 al 6 de abril en la Galería de la Plaza de la Paz en Barranquilla, en esta feria se mostrarán las diferentes herramientas para poder obtener una de estas.



Para las viviendas no vis en estratos medios de Barranquilla, por primera vez, se da un número alto de ofertas, las cuales estarán disponibles en la feria Vimo del 24 al 26 de mayo.



En esta feria no solo estarán las constructoras sino que también los bancos, los cuales brindarán herramientas para que las personas acojan la que le convengan para comprar su vivienda y no siga pagando arriendo.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2