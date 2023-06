Sebastián Viera tendrá un partido de despedida como leyenda de Junior. El exarquero y capitán del equipo rojiblanco, confirmó este viernes, que el juego se llevará a cabo el próximo 8 de julio, a las 4 de la tarde, en el estadio Metropolitano.



De esta manera, el cuadro tiburón le rendirá un homenaje a quien es considerado el mejor arquero en la historia del club, y quien custodió los tres palos de la institución barranquillera durante 12 años.



“Espero que sea una tarde espectacular, la última mía vistiendo la camiseta del Junior, jugando en el ‘Metro’, despidiéndome de los barranquilleros y junioristas, que me hicieron feliz durante 12 años y medio”, afirmó el uruguayo durante la rueda de prensa que concedió este viernes en la sede administrativa del equipo.



El cancerbero aseguró que esta será una despedida de Junior, no del fútbol.



“Esto va a ser una despedida del Junior, no una despedida del fútbol. Todavía estoy analizando mi futuro. Quiero ahora cerrar este ciclo como rojiblanco de la mejor manera, que es dentro de la cancha”, indicó.



Los invitados

Viera quiere que su partido de despedida sea con amigos y personajes del mundo Junior.



“La idea es que sea un partido entre excompañeros y amigos míos, despidiéndome de la hinchada, y acompañado de esas personas que fueron importantes para mí en estos 12 años y medio que duré en Junior”, aseguró.



Por lo que confirmó que otros ídolos como Carlos 'el Pibe' Valderrama, Teófilo Gutiérrez y Giovanni Hernández, lo acompañarán en la cancha del Metropolitano.

​

“No fui compañero del ‘Pibe’ Valderrama, pero es una leyenda, y es mi ídolo. Quiero que esté ese día acompañándome. Ya me confirmó”, dijo el uruguayo.



Además, señaló que los técnicos serían dos históricos de la casa rojiblanca, y quienes también lo dirigieron a él.



“Esperemos que el profe Alexis Mendoza y el profe Julio Comesaña nos puedan acompañar como técnicos ese día”, contó.



Los precios de las entradas para este partido serán dados a conocer próximamente por Junior.