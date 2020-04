Se recuperaron hijos y esposa del anciano fallecido por covid-19

El covid-19 puso a prueba la capacidad emocional y física de una familia en Santa Marta, luego que falleciera uno de sus miembros y tres más resultaran afectados por el virus.



A los momentos de angustia que tuvieron que enfrentar por los quebrantos de salud, se sumó la estigmatización de la que fueron víctimas luego que se supiera que eran casos positivos de coronavirus.



La etapa más difícil fue cuando se presentó el fallecimiento de uno de los líderes de la familia. Sus hijos no tuvieron tiempo ni de llorarlo, porque debían centrar su atención en la recuperación de la madre y dos hermanos que también terminaron contagiados por el Covid-19.

Todos los pacientes de este núcleo familiar eran personas de la tercera edad, así que el riesgo de mortalidad era alto.



En las últimas horas, la tempestad pareció comenzaba a pasar y el sol nuevamente a asomarse, cuando se conoció que la esposa del fallecido de 83 años y la hija de 63 años que estuvieron por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos habían logrado recuperarse y serían dadas de alta. El otro hijo entre tanto se mantiene aislado en su vivienda.Ambas pacientes fueron despedidas en el centro asistencial en medio de aplausos y calle de honor por parte del personal médico.

“La gloria es de Dios, él fue quien hizo la obra. Por qué me llevó allá, él sabrá para qué. Pero así mismo siempre me dijo que me sacaba y me sacó en victoria”, indicó Martha, hija de la primera víctima mortal por coronavirus en Santa Marta.



La mujer relató los momentos más difíciles que le hizo pasar el virus, el cual dijo le hizo parecer que “perdía todas las fuerzas de su cuerpo”.



Según lo expresado por la mujer recuperada, luego de que los médicos le comunicaron que ya estaba recuperada del coronavirus y podía irse a su casa, lo primero que hizo fue agradecerle a Dios y al equipo de profesionales de la salud que siempre estuvieron pendiente de ella.



“No puedo negar que quedo con el corazón dolido porque mi padre falleció. Él era un hombre hermoso, pero los tiempos son del señor son perfectos”, manifestó entre lágrimas la mujer

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv