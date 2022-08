Tras más de seis horas de sesión, la Comisión Accidental que conformó el Congreso de la República para hacer seguimiento al proceso de la APP del Canal del Dique y a la situación de emergencia y riesgo inminente por la que atraviesan los municipios y habitantes de la zona sur del departamento del Atlántico quedó oficialmente instalada el pasado viernes.



Esta primera sesión sirvió de escenario para que los integrantes del Gobierno Nacional y del Legislativo escucharan a los miembros de todas las comunidades aledañas al Canal del Dique que se verían afectadas con la iniciación de las obras previstas en la APP.



De esa forma, no solo hicieron presencia líderes del Atlántico y de Bolívar, sino también de Magdalena, Sucre y Córdoba. En total, hubo una participación de 49 representantes comunitarios.



Entre las reclamaciones que se manifestaron por parte de las poblaciones, estuvo el hecho de que hasta el momento no se habían adelantado todas las consultas previas requeridas por ellas y, por lo tanto, el proyecto no ha sido adecuadamente socializado y comunicado.



También se indicó que la mega obra no tiene calculados todos los impactos ambientales que realmente se generarían, afectando los ecosistemas cenagosos colindantes al Canal del Dique, lo que traería, a su vez, impactos en las dinámicas socioeconómicas de todas las comunidades, poniendo en riesgo su subsistencia.



Varios líderes, de igual forma, señalaron que el proyecto de la APP no puede desconocer que esta zona ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado y que existen varias fosas comunes que deben ser excavadas.



Todas estas observaciones son los pliegos de modificaciones y de exigencias que se hacen para que el proyecto, con el que las comunidades no están de acuerdo, per se, pueda ponerse en marcha de manera inclusiva y a través de un modelo de desarrollo sostenible para todos los sectores y habitantes de la ribera del Canal.

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. Foto: Cortesía

Para los coordinadores en Cámara y Senado de la Comisión Accidental, el representante Dolcey Torres y el senador Pedro Flores, respectivamente, este fue solo un primer espacio de los varios que se tienen programados para seguir escuchando los reclamos de las comunidades, y para que las autoridades entreguen y expongan sus respectivas soluciones.



“Esta primera sesión cumplió su objetivo, que fue escuchar a la comunidad. Teníamos previstas unas intervenciones, pero se nos solicitaron muchas más y así las dimos. De fondo, lo que quedó claro, en primer lugar, fue el consenso sobre la inminencia del riesgo de una inundación en esta subregión del país, y la necesidad de adelantar acciones eficaces para mitigarlo", expresó el representante Dolcey Torres.



El coordinador de la Comisión Accidental en Cámara también indicó, a modo de propuesta, que es necesario la creación de un CONPES que coordine y oriente la inversión y los organismos encargados de la dirección económica y social del Gobierno Nacional, dirigido a la reivindicación de toda el área.



Por su parte, el senador Pedro Flores, coordinador de la Comisión en Senado propuso que se deben ejecutar tres acciones principales frente a la adjudicación de la APP del Canal del Dique y la APP de navegabilidad del río Magdalena:



1. Resocialización del proyecto con un adecuado involucramiento activo de la comunidad. Quienes deben verse beneficiados social y productivamente.

2. Garantías de no afectación ambiental a través de la expedición de la licencia ambiental.

3. Atender y clarificar las alertas de la Contraloría.

Sobre el Canal del Dique

El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el

municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.



La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en

Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la

entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.



De esta manera se hará un control de posibles inundaciones a lo largo del canal,

permitiendo mantener un control activo sobre el mismo.



El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercanos a los

$3,25 billones; distribuidos en $2,34 billones en obra CAPEX y $0.91 en operación

y mantenimiento OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre de 2020). Estas

inversiones calculan la generación de 61.766 empleos, entre directos, indirectos e

inducidos, a lo largo de todas las etapas del proyecto.



La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1,5 millones de

habitantes, en las poblaciones de ocho (8) municipios del departamento de Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez (10) municipios del departamento de Bolívar (Arjona,

Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San

Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un (1) municipio de Sucre (San

Onofre).

BARRANQUILLA