'Isla Pechuga' es el nombre con que un grupo de barranquilleros denominó al islote de arena que se formó en el río Magdalena, frente a la zona portuaria de Barranquilla y que en estos momentos está siendo tomada como lugar para ir a pasar un día de playa.



Por lo menos es lo que muestran dicen Villy Daza y Pipe Villa, quienes luego de ‘colonizar’ y bautizar el islote, armaron sus sillas playeras y sacaron sus hileras y procedieron a disfrutar del río, el sol y la brisa.

Estos amigos enviaron las fotos al director ejecutivo de Asoportuaria, Clemente Fajardo, quien no ha dudado en llamar la atención de Cormagdalena.



Fajardo está denunciando que la isla que se ha formado producto del sedimento y la falta de dragado cerca a zonas de giro de los buques, próximo al puente Pumarejo.



“Una muestra más de que @Cormagdalena solo reacciona, y muy tarde, a los problemas. No hace estudios, no se anticipa a nada y se entera por terceros de los que ocurre en su jurisdicción”, señala Fajardo en su cuenta de twitter.

