Comerciantes en el mercado, afectados por  toque de queda

Desde el mercado de Barranquilla, los vendedores mayoristas de frutas y verduras reportaron pérdidas económicas.



Alimentos como habichuela, pepino, pimentón y tomate no pudieron ser vendidos en su totalidad, el pasado fin de semana, debido al toque de queda decretado por el alcalde Jaime Pumarejo.

Como consecuencia, estos productos perecederos que tienden a durar en buen estado dos días en su mayoría se dañaron, generando pérdidas económicas hasta de 20 millones de pesos.



“La gente no vino a comprar el sábado ni el domingo. La pérdida fue muy grande, para no botar toda la mercancía, tuvimos que vender a bajo precio”, manifestó el comerciante Alirio Rueda, quién lleva ocho años dedicado a la venta de tomate y cebolla, en un parqueadero del sector, conocido como la ‘Plaza del Tomate’.



Especificó que pasó de vender una caja de tomates de 45 mil pesos a 10 mil pesos, un precio “casi regalado”.

Aunque los comerciantes conocían de la medida anunciada el martes 5 de mayo por el mandatario no pudieron hacer nada. La carga de los alimentos venía en camino proveniente del interior del país, de departamentos como Cundinamarca y Norte de Santander.



“La mercancía llegó el jueves y no se podía vender completa hasta el viernes. Quedó represada hasta el domingo en la noche, en los camiones y en los puestos”, así manifestó el comerciante Alirio Vargas.



Algunos vendedores comprenden la razón de las restricciones para la prevención del virus covid-19; sin embargo, piden que se tomen otras medidas que no sigan afectando sus ventas.



Mientras el mercado estuvo cerrado por dos días, los trabajadores de la Agencia Distrital de Infraestructura realizaron una jornada de limpieza y desinfección en las diferentes plazas y otros sitios de Barranquillita.



La medida de toque de queda y ley seca rige los fines de semana durante las 24 horas del día, como restricción de máxima circulación en los espacios públicos para prevenir la propagación del covid- 19. Estará vigente hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio, el 25 de mayo.

MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla