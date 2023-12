A 72 horas del  partido Junior vs. Medellín ya  'volaron' las entradas 

“No alcancé, cuando intenté entrar a la plataforma ya no había”, dijo en tono desconsolado Harold, un hincha del Atlético Junior que reside en Santa Marta y que la noche del jueves 7 de diciembre intentaba conseguir como fuera 5 boletas para el primer partido de ida de la final de la Liga II entre el cuadro tiburón y el Deportivo Independiente Medellín, pero estaban agotadas a las pocas horas de salir a la venta.



Harold vive en Santa Marta, es hincha del Junior desde niño, y cuenta que se estaba alistando para venir el domingo al estadio Metropolitano Roberto Meléndez con otros cuatro amigos, pero el viaje está aguantado porque en estos momentos porque no tienen boletas.



Lo cierto fue que la boletería se comenzó a vender desde la tarde del 7 de diciembre en la plataforma Tuboleta.com y a las pocas horas se agotaron.



El estadio Metropolitano tiene capacidad para 45 mil personas, en el partido que el Junior jugó contra el Tolima, el pasado miércoles, el escenario estuvo a reventar.



Los precios para este primer juego de la final fueron reajustados, Sur y norte, pasaron de $30.000, a $42.000; oriental $50.000 a $70.000 y occidental $100.000 a $140.000. Claro está que aquí no está incluido un adicional que va para Tuboleta, por ser la empresa que realiza el manejo de las entradas.



Por ahora Harold no pierde la esperanza que de conseguir las entradas así sea con los revendedores, “espero que no me tiren duro”, señala mientras busca en las redes y sus contactos que le puede vender las boletas.

